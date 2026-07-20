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CIK zakazao žrijebanje za glasačke listiće: U četvrtak će biti poznat redoslijed stranaka i kandidata

CIK zakazao žrijebanje za glasačke listiće: U četvrtak će biti poznat redoslijed stranaka i kandidata

Autor Haris Krhalić
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Centralna izborna komisija BiH održaće u četvrtak, 23. jula, žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima.

CIK u četvrtak izvlači redoslijed na glasačkim listićima za opšte izbore u BiH Izvor: CIK BiH

Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore održati u četvrtak, 23. jula.

Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija.

Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a BiH s početkom u 11.00 časova.

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