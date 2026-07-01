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Odluke CIK-a: Novčana kazna za SDP BiH zbog preuranjene kampanje, odbijen prigovor PDP-a protiv Dodika

Odluke CIK-a: Novčana kazna za SDP BiH zbog preuranjene kampanje, odbijen prigovor PDP-a protiv Dodika

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je SDP BiH sa 3.000 KM zbog preuranjene kampanje i odbila prigovor PDP-a protiv Milorada Dodika.

CIK kaznio SDP BiH, odbijen prigovor PDP-a protiv Milorada Dodika Izvor: MONDO

Centralna izborna komisija (CIK) kaznila je na današnjoj sjednici Socijaldemokratsku partiju (SDP) BiH sa 3.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje.

CIK je utvrdio da su u objavi na "Fejsbuk" stranici ove stranke slate političke poruke, čime je vršena preuranjena kampanja.

CIK je odbio prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik ove stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je, prema navodima PDP-a, zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao.

"Milorad Dodik nije predsjednik Republike Srpske i nije mogao zloupotrijebiti resurse, a koga će Republika Srpska imenovati da uručuje odlikovanja nije naše da istražujemo", navedeno je na sjednici CIK-a.

Ovaj prigovor PDP-a odbijen je kao neosnovan.

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Tagovi

Milorad Dodik SNSD CIK BiH SDP BiH

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