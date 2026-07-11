Kazne zbog preuranjene kampanje podijelile i članove CIK-a

Izricanje kazni političkim strankama zbog navodne preuranjene izborne kampanje izazvalo je različita tumačenja unutar Centralne izborne komisije (CIK) BiH, čiji članovi nemaju jedinstven stav o tome gdje prestaje redovno političko djelovanje, a počinje izborna kampanja.

Izvor: CIK BiH

Na posljednjim sjednicama CIK-a izrečeno je više novčanih kazni političkim subjektima zbog kršenja odredbi Izbornog zakona BiH koje se odnose na preuranjenu kampanju. Sankcionisani su SNSD, SDA, SDP, DF, HDZ BiH i stranka "Volja naroda", dok su pojedine odluke donesene većinom glasova, nakon rasprava i dodatnog usaglašavanja među članovima Komisije, piše Glas Srpske.

SNSD je kažnjen sa ukupno 8.000 KM zbog konferencije za medije na kojoj su predstavljene procjene izbornih rezultata, kao i zbog video-objave predsjednika stranke Milorada Dodika na društvenim mrežama.

Međutim, dio članova CIK-a smatrao je da u tim slučajevima nisu ispunjeni uslovi za kažnjavanje jer, kako su naveli, nije bilo direktnog predstavljanja kandidata niti izborne promocije.

Kazne su izrečene i Demokratskoj fronti zbog stranačkih obilježja na humanitarnom događaju, SDP-u zbog objava na društvenim mrežama, kao i stranci "Volja naroda" Vlade Đajića zbog promotivnog video-spota. Ranije je zbog objave na društvenim mrežama kažnjen i PDP.

Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da je granica između redovnog političkog djelovanja i preuranjene kampanje veoma tanka.

"Politički život ne može stati. Predstavnici stranaka gostuju u medijima i odgovaraju na pitanja, ali moraju voditi računa da ne promovišu politički subjekt ili kandidate. Važno je da kriterijumi budu jednaki za sve", rekao je Bakalar.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević oštro je kritikovao odluke CIK-a, tvrdeći da Komisija selektivno primjenjuje zakon i da su kazne usmjerene prvenstveno protiv njegove stranke.

Prema podacima iz izvještaja CIK-a, tokom posljednja dva izborna ciklusa političkim subjektima izrečene su kazne u ukupnom iznosu od oko 1,5 miliona KM zbog kršenja Izbornog zakona BiH. Od toga se više od 800.000 KM odnosi na sankcije zbog preuranjene izborne kampanje uoči posljednjih lokalnih izbora.