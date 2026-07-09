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Nove kazne CIK-a zbog preuranjene kampanje: SNSD-u 8.000 KM, sankcionisani i SDP, DF i Đajićeva "Volja naroda"

Nove kazne CIK-a zbog preuranjene kampanje: SNSD-u 8.000 KM, sankcionisani i SDP, DF i Đajićeva "Volja naroda"

Autor Dragana Božić
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je na današnjoj sjednici SNSD sa ukupno 8.000 KM, SDP sa 3.500 KM, te stranku "Volja naroda Srpske – Dr Vlado Đajić" i DF sa po 3.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje.

CIK ponovo kaznila stranke zbog preuranjene kampanje Izvor: MONDO

Iz CIK-a navode da je SNSD kažnjen jer je utvrđeno da su predstavnici ove partije sa konferencije za novinare 17. juna slali političke poruke, čime je vođena preuranjena izborna kampanja.

Na toj konferenciji za novinare, obrazlažu iz CIK-a, date su procjene broja osvojenih mandata, što ne bi bilo sporno da na istom događaju nisu slate političke poruke, zbog čega je SNSD kažnjen sa 4.000 KM.

Ova stranka sa 4.000 KM kažnjena je i u slučaju u kojem je CIK razmatrao prijavu u kojoj je navedeno da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na "Instagramu" objavio video-zapis sa slanjem političkih poruka i komentarisanjem političkih protivnika.

Protiv ove odluke bili su članovi CIK-a Željko Bakalar, Vlado Rogić i Vanja Bjelica Prutina koja je navela da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi za izricanje kazne, jer se između ostalog u videu ne govori o kandidatima, već se samo iznosi negativan odnos prema protivniku, a pozitivan odnos prema stranačkom kolegi.

DF je kažnjen sa 3.000 KM za preuranjenu kampanju jer je forum žena ove stranke na humanitarnom bazaru u Sarajevu koji je održan u Specijalnoj školi "Vladimir Nazor" postavio banere sa fotografijama i oznakama stranke.

Većina članova CIK-a tokom rasrpave o ovoj tački navela je da se radi o preuranjenoj izbornoj kampanji, ali i o zloupotrebi djece, što nadležna služba CIK-a nije razmatrala uopšte.

Stranka "Volja naroda Srpske – Dr Vlado Đajić" takođe je kažnjena sa 3.000 KM za preuranjenu kampanju jer je predsjednik ove stranke objavio na društevenim mrežama spot u kojem iznosi političke stavove koji se mogu smatrati iznošenjem dijela programa stranke.

SDP je kažnjen sa 3.500 KM za isti prekršaj je su na mrežama objavili video u kojima su slate političke poruke čime je vršena preuranjena kampanja.

CIK je donio odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe sprovođenja izbora ove godine na tri jezika u BiH. 

(SRNA)

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Tagovi

CIK BiH kazne Izbori 2026 SNSD Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić DF SDP BiH

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