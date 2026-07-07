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Nakon 30 godina: Nermin Nikšić neće biti kandidat na izborima u BiH

Nakon 30 godina: Nermin Nikšić neće biti kandidat na izborima u BiH

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić se neće kandidovati na predstojećim Opštim izborima u BiH.

Nermin Nikšić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Do samog kraja procesa sastavljanja izbornih lista trajale su interne diskusije o tome da li će Nikšić voditi listu SDP-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kao i prije četiri godine, objavio je Klix.ba.

Ipak, na kraju je donesena odluka da Nermin Nikšić neće biti kandidat, što će biti prvi put od 1996. godine, odnosno od prvih Opštih izbora nakon kraja rata u BiH, da aktuelni predsjednik SDP-a neće biti kandidat na izborima.

Od 2000. do 2014. godine je Nikšić bio kandidat SDP-a za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, a 2018. i 2022. godine bio je kandidat za državni parlament.

Odluka da ne bude na jednoj od izbornih lista SDP-a sugeriše da će Nikšić, kao što je i nekoliko puta najavljivao u prošlosti, vjerovatno ići u penziju nakon kraja svog mandata.

Ipak, vrijedi istaći da je moguće da Nikšić, ako SDP bude učestvovao u vlasti na nekom nivou, dobije izvršnu funkciju, kao što se desilo nakon što nije izabran u državni parlament prije četiri godine.

Takođe, moguće je i da Nikšić bude kandidat za Dom naroda PS BiH, ali i da na tu poziciju bude imenovan.

(Mondo)

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Nermin Nikšić Izbori 2026 SDP BiH sdp

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