Igor Štimac odgovorio SDP-u: Vadim pasoš BiH, kako ćete mi onda ukinuti radno mjesto? (VIDEO)

Trener Zrinjskog Igor Štimac odgovorio je SDP-u, koji je zatražio da mu se kao državljaninu Hrvatske ukine radna i boravišna dozvola zbog izjave da "Hrvati u BiH trebaju da dobiju svoj entitet".

Izvor: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia

Nastavljena je saga sa Igorom Štimcem, trenerom Zrinjskog, koji se našao na udaru mostarskog SDP-a, koji je zbog izjave da "Hrvati trebaju dobiti svoj entitet u BiH", uputio dopis Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara i Službi za poslove sa strancima BiH i zatražio da se Štimcu uskrati radna, odnosno boravišna dozvola.

U podkastu portala "Bljesak.info" iz Mostara "Cancast", Štimac je bio gost i sa podsmijehom odgovorio SPD-u.

"Sad sam odlučio da izvadim bh. pasoš, pa ću im mahati s njim i da vidim onda kako će mi onda ukinuti radno mjesto. S obzirom da po korijenima imam sve preduslove da to ostvarim, to ću i napraviti do kraja ovog mjeseca", rekao je Štimac.

(MONDO)