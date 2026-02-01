Sloboda govora ili politička represija za Igora Štimca? SDP traži ukidanje radne i boravišne dozvole treneru Zrinjskog

Gradska organizacija SDP Mostara zatražila je danas da se treneru Zrinjskog Igoru Štimcu zbog izjave date u medijima ukine radna, odnosno boravišna dozvola.

Hrvatski stručnjak Igor Štimac u subotu je izjavio za hrvatski "Sport klub" da bi volio u 2026. godini da osvoji titulu sa "plemićima", da Hrvati u Bosni i Hercegovini dobiju svoj entitet, da Hrvatska bude lijepa i ponosna i da se vide manje oni koji mašu jugoslovenskim zastavama.

Na ovu izjavu reagovao je mostarski SDP, u kojem su naveli da se Štimac bavi političkim djelovanjem i propagandom umjesto poslom za koji mu je izdata dozvola.

Ustvrdili su da je time Štimac prekršio odredbe Zakona o strancima BiH, a posebno član koji se odnosi na obavezu poštovanja javnog poretka.

Uputili su dopis Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara i Službi za poslove sa strancima BiH i zatražili da se Štimcu uskrati radna, odnosno boravišna dozvola, prenijeli su elektronski mediji u BiH.

Odmah su saopštenjem reagovali i u HDZ-u Mostara u kojem su pružili punu podršku Zrinjskom i treneru Igoru Štimcu.

U saopštenju je navedeno da je Zrinjski jedan od najvećih promotera Mostara i Bosne i Hercegovine, ističući da su uspjesi kluba na domaćoj i evropskoj sceni učinili više za afirmaciju grada i države nego pojedina ministarstva turizma. Ocijenili su da je politička kampanja, za koju optužuju SDP, dovela do napada na klub i njegovog trenera.

HDZ Mostar je poručio da su Hrvati konstitutivan i ravnopravan narod u BiH, naglasivši da Zrinjski za Mostar predstavlja identitet, život i ponos.

Podršku Štimcu uputili su i navijači mostarskog kluba, koji su uzvratili tekstom "U Mostaru je mišljenje postalo "opasno zanimanje": Demokratija po mjeri "antifašista", u kojem, između ostalog, kritikuju mostarski SDP.

"Zahtjev Gradske organizacije SDP BiH Mostar da se Igoru Štimcu oduzme radna i boravišna dozvola nije politički stav, nego politička represija. To je pokušaj da se čovjeku oduzme pravo na mišljenje, pravo na govor i pravo na javni nastup - temeljna prava zagarantovana ne samo Ustavom, nego i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ili ta prava vrijede selektivno? Ili su rezervisana samo za one koji govore iz 'ispravne' ideološke pozicije koju su ovi samoproglašeni čuvari antifašizma i morala dodijelili", navele su pristalice Zrinjskog na portalu "Zrinja".

Štimac je po dolasku na klupu Mostaraca 1. avgusta 2025. godine već nekoliko puta bio kažnjen od strane Disciplinske komisije Fudbalskog saveza BiH zbog "verbalnog delikta".

Najprije je sankcionisan sa 5.000 KM zbog pisanja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na svojim društvenim mrežama, što su "disciplincima" prijavili Sarajevo i Velež, a hrvatski trener ih kasnije nazvao "malim klubovima, koji su taoci vlastitih navijača".

Potom je ponovo udaren "po džepu" sa 2.000 KM nakon što je kritikovao suđenje poslije hercegovačkog derbija sa Širokim Brijegom, rekavši da su "arbitri ubili fudbal" na stadionu "Pecara", gdje se kasnije i verbalno sukobio s novinarom.

Kasnije se opet doticao politike prilikom gostovanja na splitskoj televiziji "Jadran", na kojoj je istakao da "Bošnjaci i Srbi moraju priznati prava Hrvata u BiH", ali je tada prošao bez kazne.

Kako god bilo, Štimac je uvijek govorio svoje mišljenje o problematici fudbala i politike, posebno hrvatske komponente u BiH, a često je govorio u javnosti da ga niko neće ućutkati.

"Šta god radili, ne mogu me spriječiti da budem ono što jesam", zaključio je trener "plemića" u razgovoru za "TV Jadran".

