Čitaoci reporteri

Igor Štimac o plej-ofu Konferencijske lige: Mnogi u Mostaru će reći - šta će Kristal Palas?! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zrinjski će u plej-ofu Konferencijske lige odmjeriti snage s engleskim Kristal Palasom, a trener mostarskog kluba Igor Štimac svjestan je i težine izazova i istorijske prilike koja se otvara pred „plemićima“.

Igor Štimac o HŠK Zrinjski Kristal Palas Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prvi meč plej-ofa za osminu finala igra se 19. februara u Mostaru, dok je revanš sedam dana kasnije u Londonu. Iako je priznao da je priželjkivao povoljniji žrijeb i duel s Lozanom, Štimac je istakao da dvomeč protiv Engleza ima posebnu težinu.

„Biće nam čast odmjeriti snage s njima i ugostiti ih u Mostaru. To će biti veliki dan za Mostar, za navijače Zrinjskog i za bosanskohercegovački fudbal. Napravićemo sve da što više uživamo u tim utakmicama“, poručio je Štimac.

Ipak, trener Zrinjskog je naglasio da fokus njegove ekipe nije samo na evropskom spektaklu, već i na Premijer ligi BiH, koja se nastavlja izuzetno zahtjevnim duelom protiv banjalučkog Borca.

„Na otvaranju proljetnog dijela prvenstva igramo protiv Borca i to će biti jako teška utakmica. Moramo biti pametni i dobro pripremljeni, jer nam je u ovoj situaciji prioritet lov za Borcem, prvenstvo i ostali trofeji“, istakao je Štimac.

Govoreći o duelu s Palasom, Štimac je posebno naglasio psihološki aspekt i atmosferu koja se već stvara u Mostaru.

„Znam da će biti puno naših u Mostaru koji će reći: ‘Šta će Palace?’. Ali to je nešto što ja moram prenijeti na igrače. Mi moramo imati vjeru. Ovo je fudbal, predivan sport u kojem svako ima šansu i mi je imamo. U tu šansu ćemo vjerovati i daćemo sve od sebe da dođemo do prilika koje će nam dati nadu da možemo nešto napraviti“, zaključio je trener Zrinjskog.

 (MONDO)

Tagovi

Kristal Palas HŠK Zrinjski Konferencijska liga Igor Štimac

