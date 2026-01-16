Igor Štimac o plej-ofu Konferencijske lige: Mnogi u Mostaru će reći - šta će Kristal Palas?! (VIDEO)

Zrinjski će u plej-ofu Konferencijske lige odmjeriti snage s engleskim Kristal Palasom, a trener mostarskog kluba Igor Štimac svjestan je i težine izazova i istorijske prilike koja se otvara pred „plemićima“.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prvi meč plej-ofa za osminu finala igra se 19. februara u Mostaru, dok je revanš sedam dana kasnije u Londonu. Iako je priznao da je priželjkivao povoljniji žrijeb i duel s Lozanom, Štimac je istakao da dvomeč protiv Engleza ima posebnu težinu.

„Biće nam čast odmjeriti snage s njima i ugostiti ih u Mostaru. To će biti veliki dan za Mostar, za navijače Zrinjskog i za bosanskohercegovački fudbal. Napravićemo sve da što više uživamo u tim utakmicama“, poručio je Štimac.

Ipak, trener Zrinjskog je naglasio da fokus njegove ekipe nije samo na evropskom spektaklu, već i na Premijer ligi BiH, koja se nastavlja izuzetno zahtjevnim duelom protiv banjalučkog Borca.

„Na otvaranju proljetnog dijela prvenstva igramo protiv Borca i to će biti jako teška utakmica. Moramo biti pametni i dobro pripremljeni, jer nam je u ovoj situaciji prioritet lov za Borcem, prvenstvo i ostali trofeji“, istakao je Štimac.

Govoreći o duelu s Palasom, Štimac je posebno naglasio psihološki aspekt i atmosferu koja se već stvara u Mostaru.

„Znam da će biti puno naših u Mostaru koji će reći: ‘Šta će Palace?’. Ali to je nešto što ja moram prenijeti na igrače. Mi moramo imati vjeru. Ovo je fudbal, predivan sport u kojem svako ima šansu i mi je imamo. U tu šansu ćemo vjerovati i daćemo sve od sebe da dođemo do prilika koje će nam dati nadu da možemo nešto napraviti“, zaključio je trener Zrinjskog.

(MONDO)