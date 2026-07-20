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Tramp poručio da Netanjahu neće biti uhapšen u SAD

Tramp poručio da Netanjahu neće biti uhapšen u SAD

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Donald Tramp poručio je da Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen tokom boravka u SAD, uprkos nalogu Međunarodnog krivičnog suda i izjavama gradonačelnika Njujorka.

Tramp: Netanjahu neće biti uhapšen tokom posjete SAD uprkos nalogu Izvor: (AP Photo/Alex Brandon)

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen kada dođe u posjetu Americi, nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao da razmišlja o tom potezu.

"Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen, ni na koji način, niti u bilo kom obliku dok je u SAD", napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Tramp nije pomenuo Mamdanija u objavi na mreži "Trut sošl", ali je ukazao na pomoć koju je Izrael pružio u ratu protiv Irana.

Gradonačelnik Njujorka rekao je u intervjuu emitovanom u subotu da gradska uprava razmatra šta joj dozvoljava zakon.

Netanjahu svakog septembra putuje u Niujork na godišnji skup svjetskih lidera u Generalnoj skupštini UN.

Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Netanjahua zbog sumnje na ratne zločine počinjene tokom rata u Pojasu Gaze. Izrael odbacuje jurisdikciju ovog suda i negira da je počinio ratne zločine.

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Donald Tramp Benjamin Netanjahu SAD

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