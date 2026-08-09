Iranci postavili ultimatum za otvaranje Ormuza, traže da SAD ispune niz zahtjeva

Iran neće otvoriti Ormuski moreuz, dok SAD ne ispuni određene uslove. Ponovno otvaranje zavisi i od toga da li će nadoknaditi štetu zbog kršenja prethodno postignutog memoranduma o razumijevanju.

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Iran neće otvoriti Ormuski moreuz dok Sjedinjene Države ne ispune niz zahtjeva, rekao je Mohamed Bager Zolgadr, sekretar iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost.

Iranski državni mediji navode da Teheran traži od Vašingtona da ukine američku pomorsku blokadu, povuče vojne snage, trajno okonča rat, nadoknadi štetu nastalu tokom sukoba i oslobodi zamrznutu iransku imovinu.

Kršenje memoranduma

"Dok god Amerika ne poboljša svoje ponašanje, Ormuski moreuz neće biti otvoren", rekao je Zolgadr, ističući da su to zahtjevi iranskog naroda.

Njegova izjava dolazi u vrijeme intenzivne diplomatske aktivnosti oko statusa jednog od najvažnijih morskih prolaza na svetu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je ranije izjavio da je Iran blizu sporazuma sa Omanom o načinu upravljanja Ormuskim moreuzom.

Međutim, naglasio je da će ponovno otvaranje moreuza zavisiti od toga da li će SAD nadoknaditi štetu koju je Iran pretrpio zbog kršenja prethodno postignutog memoranduma o razumijevanju.

Oman je opisao pregovore kao pozitivne i konstruktivne. Prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, iranski poslanici su se uglavnom složili oko okvirnog sporazuma sa Omanom, ali se konačno odobrenje još uvijek čeka, javlja Avaz.

Raniji memorandum je dogovoren u junu u Islamabadu, uz posredovanje pakistanskih pregovarača. Njime je bilo predviđeno otvaranje Ormuskog moreuza i privremeno ukidanje sankcija za naftu protiv Irana. Međutim, zbog različitih tumačenja njegovih odredbi, sporazum nije zaživio.

Broj plovila

U međuvremenu, saobraćaj kroz moreuz je drastično smanjen. Prema podacima kompanije Kpler, tokom protekle nedjelje kroz Ormuz je dnevno prolazilo nešto više od deset brodova, dok je pre rata prosek bio oko 130 brodova dnevno.

Dodatni problem je činjenica da su neki brodovi, kako bi izbjegli otkrivanje od strane iranskih ili američkih snaga, isključili transpondere koji emituju njihove lokacije. Zbog toga je teško utvrditi tačan broj plovila koja trenutno prolaze kroz Ormuski moreuz.