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Iranska garda: Dva naftna tankera zahvaćena požarom nakon eksplozije mina u Ormuskom moreuzu

Iranska garda: Dva naftna tankera zahvaćena požarom nakon eksplozije mina u Ormuskom moreuzu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zahvaćena požarom nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog moreuza.

Iranska garda: Eksplozije u Ormuskom moreuzu, gore dva tankera Izvor: Shutterstock

Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Prema saopštenju Garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi "Raša tudej".

Iranska mornarica ponovila je da je Ormuski moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve.

"Dok se ne okonča agresija, ne postoji mogućnost izvoza hemijskog đubriva, niti čak jedne kapi nafte i gasa iz ovog regiona", navodi se u saopštenju.

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Tagovi

Iran Ormuski moreuz tanker

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