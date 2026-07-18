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IRGC uputio upozorenje zemljama sa američkim bazama, tvrdi da je gađao ciljeve u Kuvajtu

IRGC uputio upozorenje zemljama sa američkim bazama, tvrdi da je gađao ciljeve u Kuvajtu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Iranska Revolucionarna garda (IRGC) uputila je upozorenje zemljama u regionu u kojima se nalaze američke vojne baze, pozivajući ih da pojačaju mere civilne zaštite.

IRGC upozorio zemlje sa američkim bazama u regionu Izvor: Not specified / WillWest News / Profimedia/Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) uputila je upozorenje svim zemljama u regionu u kojima su stacionirane američke vojne snage, poručivši im da se hitno pripreme za odgovarajući odgovor, prenosi poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

Teheran je od susjednih nacija ultimativno zahtijevao da podignu stepen borbene spremnosti u unutrašnjosti svojih teritorija kako bi izbjegle kolateralnu štetu.

"Zahtijevamo od ovih nacija da odmah aktiviraju svoje jedinice civilne zaštite kako bi zaštitile svoje građane i udaljile ih od potencijalnih vojnih ciljeva", navodi se u saopštenju IRGC-a, uz direktnu optužbu da se teritorije tih zemalja koriste kao odskočne rampe za agresiju protiv Irana.

Paralelno sa ovim jezivim upozorenjem, kopnene snage IRGC-a saopštile su da su već izvele koordinisane napade koristeći rojeve dronova i raketne projektile na ključne američke položaje na Bliskom istoku.

Prema izvještaju agencije Tasnim, glavna meta bio je veliki američki vojni logistički centar u kampu Arifdžan u Kuvajtu. Iranske snage tvrde da su udari bili precizni i da su izazvali ljudske žrtve među tamošnjim vojnim osobljem.

Istovremeno, IRGC je preuzeo odgovornost i za napad na američku vazduhoplovnu bazu Ali el Salem, takođe smještenu u Kuvajtu. U zvaničnom saopštenju Teherana navodi se da su u ovoj operaciji potpuno onesposobljeni američki radarski sistemi i da su direktnim pogocima uništeni vojni hangar za održavanje oružja i specijalni objekat za smještaj dronova.

Ova eskalacija i direktne prijetnje trećim zemljama dodatno guraju čitav region Persijskog zaliva u potpuni ratni haos, dok se zvanični odgovori Pentagona i napadnutih zalivskih zemalja tek očekuju.

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Iran SAD rat

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