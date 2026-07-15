"Iran mora uvijek da bude spreman za bitku": Glavni pregovarač Teherana o ratu sa Sjedinjenim Državama

Glavni pregovarač Irana naveo da njegova zemlja ne bi trebalo da se plaši rata i da bi uvijek trebalo da bude spremna za bitku.

Izvor: Icana / Zuma Press / Profimedia

Glavni pregovarač Irana i bivši predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf se oglasio večeras na svom "Telegram" kanalu nakon što je i zvanično propao prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji je trebalo da traje 60 dana. Sjedinjene Američke Države su i večeras, četvrtu noć zaredom, pokrenule raketne napade na Iran nakon propalih pregovora minulog vikenda, a glavni pregovarač Irana smatra da Iran treba uvijek da bude spreman na bitke, prenosi "Skaj Njuz".

"Iran i nije baš ostvario neke beneficije od Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Mi uvijek moramo da budemo spremni za bitku.

Nacionalna bezbjednost Irana zavisi od iranskog dogovora u vezi Ormuskog moreuza. Iran ne bi trebalo da se plaši rata ili pregovora, Teheran mora da pronađe način da uspješno koordiniše između diplomatije i vojnih akcija", naveo je Galibaf.

Da podsjetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak 14. jula nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbjesnili Iranci prethodnog vikenda jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.

(Mondo.rs)