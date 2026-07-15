logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iran mora uvijek da bude spreman za bitku": Glavni pregovarač Teherana o ratu sa Sjedinjenim Državama

"Iran mora uvijek da bude spreman za bitku": Glavni pregovarač Teherana o ratu sa Sjedinjenim Državama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Glavni pregovarač Irana naveo da njegova zemlja ne bi trebalo da se plaši rata i da bi uvijek trebalo da bude spremna za bitku.

Glavni pregovarač Teherana o ratu sa Sjedinjenim Državama Izvor: Icana / Zuma Press / Profimedia

Glavni pregovarač Irana i bivši predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf se oglasio večeras na svom "Telegram" kanalu nakon što je i zvanično propao prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji je trebalo da traje 60 dana. Sjedinjene Američke Države su i večeras, četvrtu noć zaredom, pokrenule raketne napade na Iran nakon propalih pregovora minulog vikenda, a glavni pregovarač Irana smatra da Iran treba uvijek da bude spreman na bitke, prenosi "Skaj Njuz".

"Iran i nije baš ostvario neke beneficije od Memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Mi uvijek moramo da budemo spremni za bitku.

Nacionalna bezbjednost Irana zavisi od iranskog dogovora u vezi Ormuskog moreuza. Iran ne bi trebalo da se plaši rata ili pregovora, Teheran mora da pronađe način da uspješno koordiniše između diplomatije i vojnih akcija", naveo je Galibaf.

Da podsjetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak 14. jula nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbjesnili Iranci prethodnog vikenda jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ