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"Kap nafte neće proći kroz Ormuski moreuz": Iran prijeti da skroz zavrne slavinu zbog nastavka bombardovanja

"Kap nafte neće proći kroz Ormuski moreuz": Iran prijeti da skroz zavrne slavinu zbog nastavka bombardovanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Zbog novih napada Sjedinjenih Država na Iran, režim u Teheranu prijeti da će potpuno zatvoriti Ormuski moreuz.

SAD ponovo napale Iran, Teheran prijeti blokadom nafte Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države ponovo su večeras pokrenule novi talas napada na Iran zbog čega je vrh režima u Teheranu reagovao prijetnjom da nijedna jedina kap nafte neće napustiti Bliski istok ako se napadi hitno ne obustave, prenosi "Skaj Njuz". U kratkom razgovoru visokog američkog zvaničnika za "Rojters", Sjedinjene Države su pokrenule nove napade kako bi "elimisale rastuće pretnje".

Američki zvaničnik nije dao više detalja i informacija. Iran je zbog toga zaprijetio potpunim zatvaranjem Ormuskog moreuza, kao i potpunom blokadom izvoza nafte sa Bliskog istoka.

"Dokle god se sprovode zle operacije Sjedinjenih Američkih Država u regionu, nijedna jedina kap nafte i gasa neće biti izvezena", prenijeli su iranski državni mediji poruku vrha režima u Teheranu.

Prethodno je Iran večeras napao američke vojne baze u Bahreinu. Navodno je veliki broj iranskih projektila presretnut i uništen prije stizanja do mete. 

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Tagovi

Iran SAD Ormuski moreuz

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