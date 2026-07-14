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"Prvi su zapucali, morali smo da ih uništimo": Tramp otkrio kako je došlo do prekida primirja sa Iranom

"Prvi su zapucali, morali smo da ih uništimo": Tramp otkrio kako je došlo do prekida primirja sa Iranom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Tramp objasnio zašto je "pukao" prekid vatre sa Iranom koji je trebalo da traje 60 dana - navodi da je Iran prvi napao nakon čega su uzvratile Sjedinjene Države noćnim napadima.

Sastanak u Bijeloj kući: Tramp ugostio premijera Iraka i obrazložio propast pregovora sa Iranom Izvor: Chip Somodevilla/mwreck/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je u Bijeloj kući u Vašingtonu ugostio novog premijera Iraka Ali al-Zaida. Priređen je svečani doček na ulazu u Bijelu kuću nakon čega je počeo javni dio sastanka pred predstavnicima medija kada je Tramp govorio o ratu sa Iranom i propalim pregovorima minulog vikenda zbog čega je počeo novi talas napada.

"Zvali su me saveznici i rekli da imaju alternativnu u vezi naplate prolaska kroz moreuz da umjesto toga budu investicije u Sjedinjene Američke Države. Rekli su mi da bi voljeli da investiraju milione i milione dolara u Sjedinjene Države umjesto da plaćaju taksu za prolazak kroz moreuz.

Dopalo mi se to, mislim da niko i ne treba da naplaćuje prolazak kroz moreuz. Mi smo to radili kao vid nadoknade", započeo je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Potom je novinare interesovalo zašto su propali pregovori i kako je došlo do novog talasa vazdušnih napada na Iran. Tramp je objasnio da je režimu u Teheranu pružena prilika koju, kako kaže, nisu znali da iskoriste.

"Želio sam da im dam šansu. Imali smo dogovor prije dva dana, sve je bilo riješeno.

Onda odjednom nisu mogli da sprovedu dogovoreno. Nešto im se nije dopalo u vezi sporazuma, nisu mogli to da sprovedu u djelo.

I prvi su zapucali, to je bila velika greška jer su nas prvi napali. Mi smo im uzvratili i razbili smo ih", dodao je američki predsjednik, javlja "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Sjedinjene Američke Države započele su novi talas vazdušnih napada na Iran u prethodne tri noći. Iran je gađao određene brodove u Ormuskom moreuzu zbog čega je reagovala Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Država napadima na Iran nakon prekida vatre koji je prekinut, a trebalo je da traje puna dva mjeseca, odnosno 60 dana.  

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Donald Tramp SAD Iran

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