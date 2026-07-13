Bijela kuća otkrila za koga Donald Tramp navija na Svjetskom prvenstvu: "To bi bila filmska priča za nas"

Donald Tramp navija za Englesku na Svjetskom prvenstvu, smatrajući da bi njihova pobjeda bila sjajna priča za proslavu 250. godišnjice SAD.

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Američki predsjednik Donald Tramp navija da Engleska osvoji Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, potvrđeno je iz Bijele kuće. Tramp je naravno navijao za američku reprezentaciju, čak i intervenisao kod predsednika FIFA Đanija Infantina kako bi "skinuli" crveni karton Balogunu, a od preostala četiri tima na Mundijalu - najdraži su mu Englezi.

"Bijela kuća smatra da bi pobjeda Engleske poslije 60 godina čekanja bila "sjajna priča za kraj turnira" koji se održava inače baš tokom američke proslave 250. godišnjice nezavisnosti, navodi britanski tabloid "Dejli Mejl".

Američki političar Endrju Đulijani, sin Rudija Đulijanija, nekadašnjeg gradonačelnika Njujorka, koga je Tramp zadužio za pitanja oko Svjetskog prvenstva, tako je obradovao Engleze koji će imati "jak vjetar u leđa" do kraja turnira koji ulazi u svoju samu završnicu.

"Znate, ako već Sjedinjene Države ne mogu da pobijede na svoju 250. godišnjicu, bila bi sjajna priča da Englezi dođu u Ameriku i osvoje titulu tokom naših proslava. Koliko shvatam, Engleska čeka već 60 godina, tako da bi za njih bila predivna pobjeda da osvoje turnir", rekao je Đulijani koji je otkrio još nekoliko detalja o Trampu koji je igrao i golf sa Harijem Kejnom, najvećom zvijezdom reprezentacije.

"Prije nekoliko godina bio sam u društvu koje je igralo golf sa predsjednikom Trampom, a sa nama je bio i Vejn Runi. Predsjednik se prilično dobro razumije u fudbal, mislim da je to zahvaljujući njegovom sinu Baronu", ispričao je Đulijani.

"Hari Kejn je najbolji strijelac engleske reprezentacije i ako osvoje turnir, on će biti glavni razlog za to. Jedan je od ključnih igrača, a on i Džud Belingem su izvrsni sportisti. Engleska mi djeluje kao izuzetno uravnotežen tim. Moraju biti puni samopouzdanja, a selektor treba da im usadi svijest o tome da imaju potencijal za pobjedu", zaključio je Đulijani.

U prvom polufinalu (utorak, 21.00) sastaju se Španija i Francuska, dok u drugom (srijeda, 21.00) igraju Engleska - Argentina.

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Pogledajte 00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)