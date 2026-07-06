Oglasio se Đani Infantino: "Zvao me Tramp za crveni karton, nisam ja donio odluku"

FIFA je ukinula crveni karton Balogunu, a Infantino je potvrdio da je razgovarao sa Trampom. Šta to znači za integritet Svjetskog prvenstva?
FIFA je "sklonila" crveni karton Folarinu Balogunu, napadaču Sjedinjenih Američkih Država, tako da će najvjerovatnije moći da igra u osmini finala protiv Belgije (noć između ponedjeljka i utorka od 2 ujutru u Sijetlu). S obzirom na to da je crveni karton "ispario" na poziv američkog predsjednika Donalda Trampa, što je sada i sam potvrdio, to je izazvalo ogroman potres na Svjetskom prvenstvu i dovelo je čitav turnir pod lupu.
Da li je FIFA nezavisna? Da li je Đani Infantino nezavisan u donošenju odluka ili sluša Donalda Trampa, kome je dao i izmišljenu FIFA nagradu za mir? Sada se i kontroverzni Švajcarac oglasio, svjestan na šta trenutno liči Svjetsko prvenstvo u fudbalu.
"Vidio sam komentare u javnosti povodom odluke nezavisne Disciplinske komisije FIFA u vezi sa suspenzijom Folarina Baloguna i želeo bih da ponovim jedno od osnovnih načela upravljanja FIFA. Sudska tijela FIFA su nezavisna. Ona rade autonomno, primjenjuju Disciplinski pravilnik FIFA i donose odluke na osnovu važećih propisa i konkretnih činjenica svakog pojedinačnog slučaja. Njihova nezavisnost od suštinskog je značaja za kredibilitet i integritet fudbala i to se uvijek mora poštovati", rekao je Đani Infantino.
"Da, redovno razgovaram sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država o pitanjima koja se odnose na Svjetsko prvenstvo FIFA. Povodom ovog slučaja primio sam poziv predsjednika Donalda Trampa, baš kao što primam pozive šefova država, državnih zvaničnika, fudbalskih aktera i poslovnih ljudi iz cijelog svijeta o različitim temama. Tokom našeg razgovora objasnio sam da je u toku pravni postupak pred nezavisnim pravosudnim tijelima FIFA i da će nadležni organi donijeti odluku u dogledno vrijeme. Tako funkcioniše sistem FIFA i to je princip kojeg ću se uvijek pridržavati".
I dalje Infantino tvrdi da je sve čisto: "Odluke Disciplinske komisije FIFA čitam kada budu objavljene. Nekada me iznenade. Nekada se slažem s njima, a nekada ne".
"Ono što uvijek činim jeste da poštujem te odluke i autonomiju tijela koja ih donose. Da li nam se neka odluka lično dopada ili ne, potpuno je nevažno. Poštovanje nezavisnih institucija i vladavine prava ono je što u svakom trenutku štiti integritet naših takmičenja i kredibilitet FIFA", zaključio je on.
Šta kažu u Belgiji?
Povodom čitavog slučaja reagovala je i UEFA, koja je stala na stranu Fudbalskog saveza Belgije, koji je poslije prvog bojažljivog saopštenja odlučio da uđe u klinč sa FIFA, odnosno "spregom" Tramp-Infantino.
Da stvar bude nevjerovatnija, njima nije dostavljena ni odluka FIFA, a kada su poslali dopis i tražili obrazloženje - to je na kraju protumačeno kao žalba. Vjeruju u Fudbalskom savezu Belgije da je to urađeno kako bi ona bila odbijena kao neosnovana, što je još jedan trik da se FIFA zaštiti od najkontroverznije odluke turnira.