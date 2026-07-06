Pred utakmicu vijeka u SAD izbio haos: Belgija raskrinkala urotu FIFA i Trampa

Zbog "skinutog" crvenog kartona Folarinu Balogunu na nagovor Donalda Trampa - Belgija je odlučila da reaguje.

Izvor: Kai River Kanzer / Zuma Press / Profimedia

Skandalozna i nesportska odluka FIFA, da "skine" crveni karton Folarinu Balogunu, sve zbog poziva američkog predsjednika Donalda Trampa, razljutila je Fudbalski savez Belgije. Uoči utakmice koja se igra u noći između ponedjeljka i utorka (2 ujutru), Belgijanci su uputili novo saopštenje, daleko oštrije nego prvobitno.

U njemu prvenstveno Belgijanci ističu da ih FIFA čak nije ni kontaktirala povodom ove odluke, tako da na tu odluku ne mogu ni da se žale. Bez obzira na sve, FIFA je njihov zvanični dopis da zatraži odluku - već smatrala žalbom i planira da je odbaci kao neosnovanu , zbog čega su posebno bijesni Belgijanci. Svjesni su da su ozbiljno oštećeni pred utakmicu u osmini finala u Sijetlu i zato su morali da se oglase.

"Fudbalski savez Belgije (RBFA) zaprepašćen je odlukom FIFA da suspendovanog reprezentativca SAD Folarina Baloguna proglasi dostupnim za nastup u utakmici SAD - Belgija", navodi se na početku ažuriranog saopštenja iz Belgije, nakon što su iz ove zemlje dobili podršku i UEFA.

"Nakon prethodnog saopštenja, Fudbalski savez Belgije želi da javno objasni događaje iz prethodnih nekoliko sati. Nakon što je iz medijskih izvještaja saznao za odluku FIFA da ukine automatsku suspenziju Folarinu Balogunu, RBFA je uputio dopis FIFA, tražeći kopiju odluke, objašnjenje postupka koji je sproveden, kao i iznošenje svog stava o primjenljivim propisima. Kao jedini odgovor, FIFA je RBFA poslala dopis u kojem navodi da pomenutu prepisku smatra žalbom, da je imenovan sudija koji će odlučivati o predmetu i da RBFA ima svega nekoliko sati da tu žalbu dopuni. FIFA pritom nije dostavila apsolutno nikakve dodatne informacije", navodi se u saopštenju.

"Da bi žalba bila prihvatljiva, sopstveni propisi FIFA predviđaju da obrazložena odluka prethodno mora biti dostavljena podnosiocu žalbe. Iako je RBFA samo tražila legitimna objašnjenja, FIFA je sama tretirala taj zahtjev kao žalbu i odmah obezbijedila da ona bude proglašena nedopuštenom. Sve to dogodilo se dok je FIFA istovremeno odbijala da odgovori na legitimne zahtjeve RBFA".

"Pored toga, tokom sastanka posvećenog koordinaciji utakmice, FIFA je namjerno iz svoje prezentacije izostavila dio koji se odnosi na automatsku suspenziju igrača. Ta tema je, međutim, bila sastavni dio svih takvih sastanaka uoči prethodne četiri utakmice. RBFA je, usmeno i pismeno, tražila od FIFA objašnjenje za tu promjenu, ali ni na to nije dobila odgovor. Da bude potpuno jasno, RBFA do ovog trenutka i dalje nije dobila nikakvu odluku niti bilo kakvo objašnjenje od FIFA u vezi sa ovim slučajem. Zbog toga nema drugog izbora osim da ospori pravo igrača da nastupi u predstojećoj utakmici".

"Bez obzira na sportski ishod ovog meča, RBFA je duboko zabrinuta zbog načina na koji su se događaji odvijali i nastaviće da se u narednim satima, danima i mjesecima bori u odbranu osnovnih principa etike, fer-pleja i interesa fudbala u cjelini", zaključuje se.

Kako je Balogunu "skinuta" suspenzija?

Izvor: (Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP)

Već sada je jasno da je u pitanju čisto politička odluka. Đani Infantino je očigledno "dužan" Donaldu Trampu, kome je već dao i izmišljenu FIFA nagradu za mir, tako da je poslije tri poziva američkog predsjednika odlučio da ga posluša. Bez ikakvog osnova, Balogunu je crveni karton - što automatski znači suspenzija za jedan meč - preinačen u uslovnu kaznu od godinu dana.

Ne samo da je ovo dovelo do neregularnosti na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, nego je i opasan presedan koji može zauvijek da promjeni fudbal.