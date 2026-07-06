UEFA u šoku zbog Donalda Trampa i FIFA: Hitno saopštenje zbog presedana na Svjetskom prvenstvu

UEFA je hitno izdala saopštenje povodom slučaja Folarina Baloguna i njegovog crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu.

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UEFA se hitno oglasila povodom odluke FIFA da ne kazni Folarina Baloguna suspenzijom nakon crvenog kartona u meču sa Bosnom i Hercegovinom. Balogun je grubo startovao otvorenim stopalom na nogu Tarika Muharemovića i dobio crveni karton, što je trebalo da znači da propušta meč osmine finala sa Belgijom.

Ipak ta odluka je preinačena i napadač SAD koji je vjerovatno i najbolji igrač tima domaćina na ovom turniru dobio je uslovnu kaznu što je šokiralo fudbalsku javnost. Nije pomoglo da se smire strasti ni to što se javno oglasio Donald Tramp.

Sada se poslije brojnih javnih ličnosti, fudbalera, pa čak i Fudbalskog saveza Belgije oglasila i UEFA koja je oštro kritikovala odluku da se poništi suspenzija, tj. da se Balogunu da "uslovna kazna".

Saopštenje UEFA

"Jučerašnja odluka da se na godinu dana suspenduje implementacija automatske suspenzije na jedan meč zbog crvenog kartona datog Folarinu Balogunu je prešla crvenu liniju. Fudbal, kao i svaki drugi sport, mora da se oslanja na pravila, koja su osnova za fer, poštono i transparentno takmičenje. Nekada su pravila podložna interpreticiji. U ovom slučaju to nije taku. Minimalna suspenzija od jednog meča poslije crvenog kartona ne zahtijeva odluku nadležnih organa da bi se dodijelila. To je princip koji je uvršten u pravila, koji ne može da bude predmet izuzetaka, pogotovo ne na turniru gdje je nekoliko drugih fudbalera bilo u istoj sitauciji i regularno je odslužilo svoju suspenziju.

Kada određena pravila više ne mogu da budu garantovana, integritet sporta i kredibilitet takmičenja se dovode u pitanje. Jednako, takva odluka donosi presedan za naredne turnire gdje se slične situacije moraju tretirati jednako, što bi dovelo do lošeg uticaja na takmičenje.

Fudbal je najvoljeniji sport na svijetu jer je prediivna igra kojoj se vjeruje jer se igra svuda sa istim pravilima. Turnir ne može da bude izuzetan, a pogotovo ako je taj turnir Svjetsko prvenstvo koje može da stvori pozitivne i negativne posljedice na igru u cijelini. Izražavamo nevjericu zbog takvog neviđene, neshvatljive i nepravedne odluke", stoji u saopštenju UEFA.

(MONDO)

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(MONDO)