Koliko daleko sada djeluje pobjeda Srbije nad Erlingom Halandom i drugovima usred Norveške 2:0...

Izvor: MN PRESS

Norveška je i prije nokaut faze Mundijala bila hit ovog takmičenja pošto je u grupnoj fazi dobila Senegal i Irak, a sa drugim timom namučila Francuze. Potom je ekipa Stolea Solbakena uspjela da pobijedi Obalu Slonovače sa 2:1 u nokaut fazi i sada je pao veliki Brazil!

Sa 2:1 uz dva gola fantastičnog Erlinga Halanda uspio je tim Norveške da prođe dalje i zakaže četvrfinale Svjetskog prvenstva sa Engleskom. A prije samo nekoliko godina skoro identična ekipa, sa istim selektorom na klupi poražena je rutinski na domaćem terenu od Srbije.

Oteli im prvo mjesto

Vidi opis Srbija razbila Norvešku prije nepune četiri godine: "Orlova" sad nema nigdje, a oni gaze Brazil na Mundijalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

U B ligi Lige nacija 2022/23 Norveška se našla u grupi sa Srbijom, Slovenijom i Švedskom. Na startu takmičenja na "Marakani" pobijedili su Norvežani 1:0 golom Erlinga Halanda. Pred posljednje kolo Srbija i Norveška su imale po 10 bodova i trebalo je da odluče ko ide dalje.

Međusobni meč sa igrao u Oslu, a odbrana Srbije je uspjela da neutrališe Erlinga Holanda i sa 2:0 su pobijedili sada jednu od najboljih selekcija na svijetu. Dušan Vlahović je dao prvi gol u 42. minutu, a Aleksandar Mitrović drugi u 54.

Ko je igrao za "orlove", a ko za "vikinge"?

Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Srbiju je selektor Dragan Stojković Piksi izveo u formaciji 3-5-2. Na golu je bio Vanja Milinković-Savić, isored njega su stajali Strahinja Pavlović, Stefan Mitrović i Miloš Veljković, po bokovima su igrali Andrija Živković i Filip Kostić, a u sredini Ivan Ilić i Saša Lukić iza Dušana Tadića. Napred su bili Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović. U toku meča su ušli Nemanja Radonjić, Darko Lazović, Srđan Babić, Luka Jović i Filip Đuričić.

Selektor Stole Solbaken je sa druge strane izveo skoro isti tim koji sada igra na Mundijalu. Branio je Niland, u odbrani su bili Rijerson, Olsen, Ostigard i Meling, a u sredini Edegor Aursnes i Berge. Ispred njih je igrao Elionusi, a u napadu Holand i Serlot. Sa klupe su ušli Ajer, Berg, Strand Larsen, Pedersen i Bjerkan.

To u principu znači da je Elionusija zamijenio Antonio Nusa, da je na jednom boku Volfe novi igrač, a da su tadađšnji rezervni štoperi sada upali u prvu postavu. Tri godine kasnije Srbije nema ni blizu Mundijala, a Norveška je skinula skalp velikom Brazilu. Kako se stvari brzo mijenjaju...

(MONDO)

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