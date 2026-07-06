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Srbija razbila Norvešku prije nepune četiri godine: "Orlova" sad nema nigdje, a oni gaze Brazil na Mundijalu

Srbija razbila Norvešku prije nepune četiri godine: "Orlova" sad nema nigdje, a oni gaze Brazil na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Koliko daleko sada djeluje pobjeda Srbije nad Erlingom Halandom i drugovima usred Norveške 2:0...

srbija prije skoro 4 godine razbila norvesku Izvor: MN PRESS

Norveška je i prije nokaut faze Mundijala bila hit ovog takmičenja pošto je u grupnoj fazi dobila Senegal i Irak, a sa drugim timom namučila Francuze. Potom je ekipa Stolea Solbakena uspjela da pobijedi Obalu Slonovače sa 2:1 u nokaut fazi i sada je pao veliki Brazil!

Sa 2:1 uz dva gola fantastičnog Erlinga Halanda uspio je tim Norveške da prođe dalje i zakaže četvrfinale Svjetskog prvenstva sa Engleskom. A prije samo nekoliko godina skoro identična ekipa, sa istim selektorom na klupi poražena je rutinski na domaćem terenu od Srbije.

Oteli im prvo mjesto

U B ligi Lige nacija 2022/23 Norveška se našla u grupi sa Srbijom, Slovenijom i Švedskom. Na startu takmičenja na "Marakani" pobijedili su Norvežani 1:0 golom Erlinga Halanda. Pred posljednje kolo Srbija i Norveška su imale po 10 bodova i trebalo je da odluče ko ide dalje.

Međusobni meč sa igrao u Oslu, a odbrana Srbije je uspjela da neutrališe Erlinga Holanda i sa 2:0 su pobijedili sada jednu od najboljih selekcija na svijetu. Dušan Vlahović je dao prvi gol u 42. minutu, a Aleksandar Mitrović drugi u 54.

Ko je igrao za "orlove", a ko za "vikinge"?

Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

  Srbiju je selektor Dragan Stojković Piksi izveo u formaciji 3-5-2. Na golu je bio Vanja Milinković-Savić, isored njega su stajali Strahinja Pavlović, Stefan Mitrović i Miloš Veljković, po bokovima su igrali Andrija Živković i Filip Kostić, a u sredini Ivan Ilić i Saša Lukić iza Dušana Tadića. Napred su bili Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović. U toku meča su ušli Nemanja Radonjić, Darko Lazović, Srđan Babić, Luka Jović i Filip Đuričić.

Selektor Stole Solbaken je sa druge strane izveo skoro isti tim koji sada igra na Mundijalu. Branio je Niland, u odbrani su bili Rijerson, Olsen, Ostigard i Meling, a u sredini Edegor Aursnes i Berge. Ispred njih je igrao Elionusi, a u napadu Holand i Serlot. Sa klupe su ušli Ajer, Berg, Strand Larsen, Pedersen i Bjerkan.

To u principu znači da je Elionusija zamijenio Antonio Nusa, da je na jednom boku Volfe novi igrač, a da su tadađšnji rezervni štoperi sada upali u prvu postavu. Tri godine kasnije Srbije nema ni blizu Mundijala, a Norveška je skinula skalp velikom Brazilu. Kako se stvari brzo mijenjaju...

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

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00:21
Gol Aleksandar Mitrović
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

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Tagovi

Srbija Norveška Mundijal 2026

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