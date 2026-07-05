22 : 34 31' - Najbolja prilika za Brazil iz igre Martineli je protrčao po lijevoj strani, a golman Niland je ponovo odbranio dovoljno da spriječi loptu da uđe u gol, a i da dođe do nekog od brazilskih igrača u petercu. Izvor: TV Arena sport

22 : 29 26' - Norveška ima posjed lopte, Brazil čeka priliku Vrijeme je za prvi tajm-aut ili za kraj prve četvrtine, kako više volite.

22 : 29 Trivija: Brazil nema pobjedu protiv Norveške u četiri meča 1998. su čak igrali na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a Norveška je pobijedila 2:1 poslije preokreta u posljednjem kolu grupne faze.

22 : 28 Kunja nije htio da doda Vinisijusu U situaciji "dva na dva" Mateus Kunja nije htio da doda Vinisijusu, već je po desnoj strani pokušao da najprije prodre, a onda i da iznudi penal. Ni u jednom nije uspio. Vinisijus je ljut jer mu je saigrač bio sebičan.

22 : 22 Ovako je Niland odbranio penal Gimaraešu

22 : 17 13' - Nema gola, Niland brani penal Gimaraeša! Nije nasjeo Orjan Niland na "cupkanje" Bruna Gimaraeša i odbranio je udarac prilično lako. Lopta je bila veoma blizu 192 centimetra visokog golmana Norveške.

22 : 15 Iz VAR sobe je stigao signal - penal je! Arbitar Elfat je dobio poziv da pogleda ekran i vidio je očigledno - da je morao da odmah dosudi penal. Dosudio je "iz druge" jedanaesterac i loptu je uzeo Bruno Gimaraeš.

22 : 12 Kako sudija ovdje nije vidio penal za Brazil? Mateus Kunja je sklonio loptu, a onda je bio očiglednim faulom srušen u kaznenom prostoru. Ipak, sudija Ismail Elfat se nije oglasio, pa će ovu situaciju analizirati VAR soba. Prekršaj je napravio Kristofer Ajer. Izvor: TV Arena sport

22 :06

3' - Poništen gol Norveške - ofsajd Zatresla se mreža Brazilaca poslije šuta Patrika Berga, ali je Aleksander Sorlot ipak bio u očiglednom ofsajdu. Američko-marokanski sudija Ismail Elfat iz Kazablanke imao je laku odluku pred sobom.

22 : 06 Erling Holand uveo Norvešku u šesnaestinu finala Dramatično su Norvežani u šesnaestini finala pobijedili Obalu Slonovače - golom Erlinga Holanda u 86. minutu utakmice protiv Obale Slonovače (2:1). Skandinavci su prethodno "izašli" iz Grupe I pobjedama protiv Iraka (4:1) i Senegala (3:2), uz ubjedljiv poraz od Francuske u posljednjem kolu (1:4)

22 : 02 Kako je Brazil stigao do osmine finala? Jedva! Petostruki šampion svijeta prošao je Grupu C remijem protiv Maroka (1:1), pa pobjedama protiv Haitija (3:0) i Škotske (3:0). U šesnaestini finala Brazilci su dramatično pobijedili Japan 2:1 (0:1), poslije preokreta i golom Martinelija u 90+5. minutu. Gabrijel Martineli gol za prolazak Brazila Izvor: YouTube/Arena sport

22 : 00 Nejmar na klupi Brazila Kao i do sada, najveća zvezda Brazila nije u stanju da počne meč - ili je procjena da ipak nema mjesta u startnih 11 u ovoj fazi karijere. Zato je Nejmar na klupi. Do sada je nastupio samo protiv Škotske, 24. juna.

21 : 56 Sastav Norveške Orjan Niland - Kristofer Ajer, David Moler Volf, Torbjorn Hegem - Patrik Berg, Sander Berge, Martin Odegard - Aleksander Sorlot, Erling Holand, Antonio Nusa

21 : 56 Sastav Brazila Alison - Gabrijel Magaljaeš, Markinjoš (kapiten), Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš - Vinisijus, Mateus Kunja, Gabrijel Martineli, Rajan