Pratite uz MONDO potencijalni spektakl u osmini finala Svjetskog prvenstva, Brazil - Norveška
31' - Najbolja prilika za Brazil iz igre
Martineli je protrčao po lijevoj strani, a golman Niland je ponovo odbranio dovoljno da spriječi loptu da uđe u gol, a i da dođe do nekog od brazilskih igrača u petercu.Izvor: TV Arena sport
26' - Norveška ima posjed lopte, Brazil čeka priliku
Vrijeme je za prvi tajm-aut ili za kraj prve četvrtine, kako više volite.
Trivija: Brazil nema pobjedu protiv Norveške u četiri meča
1998. su čak igrali na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a Norveška je pobijedila 2:1 poslije preokreta u posljednjem kolu grupne faze.
Kunja nije htio da doda Vinisijusu
U situaciji "dva na dva" Mateus Kunja nije htio da doda Vinisijusu, već je po desnoj strani pokušao da najprije prodre, a onda i da iznudi penal. Ni u jednom nije uspio. Vinisijus je ljut jer mu je saigrač bio sebičan.
Ovako je Niland odbranio penal Gimaraešu
13' - Nema gola, Niland brani penal Gimaraeša!
Nije nasjeo Orjan Niland na "cupkanje" Bruna Gimaraeša i odbranio je udarac prilično lako. Lopta je bila veoma blizu 192 centimetra visokog golmana Norveške.
Iz VAR sobe je stigao signal - penal je!
Arbitar Elfat je dobio poziv da pogleda ekran i vidio je očigledno - da je morao da odmah dosudi penal. Dosudio je "iz druge" jedanaesterac i loptu je uzeo Bruno Gimaraeš.
Kako sudija ovdje nije vidio penal za Brazil?
Mateus Kunja je sklonio loptu, a onda je bio očiglednim faulom srušen u kaznenom prostoru. Ipak, sudija Ismail Elfat se nije oglasio, pa će ovu situaciju analizirati VAR soba. Prekršaj je napravio Kristofer Ajer.Izvor: TV Arena sport
3' - Poništen gol Norveške - ofsajd
Zatresla se mreža Brazilaca poslije šuta Patrika Berga, ali je Aleksander Sorlot ipak bio u očiglednom ofsajdu. Američko-marokanski sudija Ismail Elfat iz Kazablanke imao je laku odluku pred sobom.
Erling Holand uveo Norvešku u šesnaestinu finala
Dramatično su Norvežani u šesnaestini finala pobijedili Obalu Slonovače - golom Erlinga Holanda u 86. minutu utakmice protiv Obale Slonovače (2:1). Skandinavci su prethodno "izašli" iz Grupe I pobjedama protiv Iraka (4:1) i Senegala (3:2), uz ubjedljiv poraz od Francuske u posljednjem kolu (1:4)
Kako je Brazil stigao do osmine finala? Jedva!
Petostruki šampion svijeta prošao je Grupu C remijem protiv Maroka (1:1), pa pobjedama protiv Haitija (3:0) i Škotske (3:0). U šesnaestini finala Brazilci su dramatično pobijedili Japan 2:1 (0:1), poslije preokreta i golom Martinelija u 90+5. minutu.
Nejmar na klupi Brazila
Kao i do sada, najveća zvezda Brazila nije u stanju da počne meč - ili je procjena da ipak nema mjesta u startnih 11 u ovoj fazi karijere. Zato je Nejmar na klupi. Do sada je nastupio samo protiv Škotske, 24. juna.
Sastav Norveške
Orjan Niland - Kristofer Ajer, David Moler Volf, Torbjorn Hegem - Patrik Berg, Sander Berge, Martin Odegard - Aleksander Sorlot, Erling Holand, Antonio Nusa
Sastav Brazila
Alison - Gabrijel Magaljaeš, Markinjoš (kapiten), Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš - Vinisijus, Mateus Kunja, Gabrijel Martineli, Rajan
Dobro došli u tekstualni prenos
Meč Brazil - Norveška u Nju Džersiju počinje u 22 časa. Pratite ga uz MONDO.