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Čilavert: "Nekad sam igrao protiv Francuske, ovo je sada afrički tim"

Čilavert: "Nekad sam igrao protiv Francuske, ovo je sada afrički tim"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Paragvajac Hoze Luis Čilavert iznio rasisističku izjavu o francuskoj reprezentaciji, predsjednik FS Francuske mu oštro odgovorio.

Rasistička izjava Hozea Luisa Čilaverta Izvor: Denny Calvo / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Legendarni paragvajski golman Hose Luis Čilavert izazvao je skandal svojom rasističkom izjavom na račun reprezentacije Francuske. Uoči meča svog tima protiv "Trikolora" na Svjetskom prvenstvu, izjavio je: "1998. godine (na Svjetskom prvenstvu) igrali smo protiv Francuza, a sada igramo protiv ekipe iz Afrike", prenio je Rojters.

Čilavert je golman koji je devedesetih bio izuzetno efikasan (dao 67 golova) i jedan od najboljih na svijetu, a 1998. i 2002. je na Mundijalima izvodio i slobodne udarce. Razumljivo i opravdano, naišao je na niz osuda zbog svoje rasističke izjave.

Zbog nje se oglasio predsjednik Fudbalskog saveza Francuske Filip Dijalo.

"Najoštrije osuđujem rasističke ocjene koje je izrekao Hose Luis Čilavert protiv francuskog tima. One podrivaju vrijednosti kao što su poštovanje, bratstvo i raznolikost u fudbalu. Ako je nekad bio veliki golman, ovaj čovjek je sada postao sramotan", odbrusio mu je prvi čovjek francuskog fudbala.

Afričko porijeklo francuskih reprezenativaca

Čilavert je tu ocjenu iznio u prepisci sa nekadašnjim reprezentativcem Francuske Kristofom Dugarijem, aludirajući na veliki broj igrača "Trikolora" koji su djeca imigranata iz Afrike.

To su, između ostalih, Kilijan Mbape (otac Kamerunac), Usman Dembele (otac Malijac, majka Mauritanka-Senegalka), Majkl Olise (otac je Britanac-Nigerijac, majka je Francuskinja i Alžirka), Dezire Due (otac iz Obale Slonovače), Bredli Barkola (otac iz Togoa), Dajot Upamekano (Gvineja Bisao), Vilijam Saliba (otac Libanac, majka Kamerunka), Manu Kone (Obala Slonovače), Majk Menjon (otac Gvadelupljanin, majka Haićanka)...

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Tagovi

Hoze Luis Čilavert fudbal Francuska Paragvaj Mundijal 2026

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