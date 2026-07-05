Fudbaler Real Madrida postigao je svoj 19. gol na svjetskim prvenstvima i spasio Francusku u osmini finala.

Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia

Kapiten Francuske Kilijan Mbape bio je heroj pobjede protiv nezgodnog Paragvaja u osmini finala Svjetskog prvenstva. "Trikolori" su uspjeli da spriječe senzaciju i na kraju slave minimalnim rezultatom 1:0, a pobjedonosni gol sa penala je postigao as Reala. To je njegov 19. gol na 19 utakmica na svjetskim prvenstvima i za sada mu Lionel Mesi bježi na vrhu vječne liste sa 20 pogodaka.

Nije to bio lijep meč sa gledanje, Paragvajci su uspjeli da neutrališu strašni napad Francuza i dobro ih oznoje. Ipak, sve osim pobjede čete Didijea Dešana bi bilo ravno čudu.

Iz reprezentacije Francuske su negodovali tokom meča zbog grube igre rivala, a strasti se nisu smirile ni poslije teško izvojevanog plasmana u četvrtfinale. Mbape je poslao jasno poruku: "Možemo i mi da igramo prljavo", nakon što je odveo svoj tim gdje pripadaju.

Jesu "trikolori" pokazali da su ranjivi, ali i da imaju i druge adute osim napadačkog potencijala. "Znali smo kakav nas meč čeka. Mislim da je utakmica koju smo odigrali, način na koji smo je odigrali, bila veoma dobra. Pokazali smo da nismo samo tim koji zna da igra napadački fudbal. Ako moramo da uprljamo ruke, uprljaćemo ruke, izvinite na izrazu. Nemamo nikakav problem sa tim", rekao je Mbape.

Vidi opis "Ako treba, uprljaćemo ruke": Francuzi kipte od bijesa, oglasio se Mbape poslije "tuče" sa Paragvajcima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ono na šta se Fracuzi žale je činjenica da fudbaleri Paragvaja nisu dobili nijedan žuti karton tokom utakmice, iako je realno bilo elemenata za strože sankcije sudija, dok su oni tri puta opomenuti. Jedan start je bio prilično oštar kada je Mbape pokošen na terenu, ali ni tada se arbitri nisu "uhvatili" za kartone.

Francuska će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka, koji je prethodno eliminisao selekciju Kanade ubjedljivim rezultatom 3:0.