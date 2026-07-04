20 : 13 50' - GOL, 0:1, Unahi! Prva dobra prilika za ekipu Maroka pretvorena je u gol! Kada su svi očekivali centaršut Hakimija koji je izvodio slobodan udarac, desni bek je odigrao loptu po zemlji na ivicu kaznenog prostora, a tamo je Unahi bio spreman da raspali po golu. Pogodio je, za prednost svog tima.

20 : 10 46' - Nastavljamo Pratimo drugi dio meča između Kanade i Maroka.

19 : 53 Poluvijeme - 0:0 Nismo mnogo vidjeli u prvom dijelu meča između Kanade i Maroka, ali može se reći da smo na to već navikli na ovom Mundijalu. gotovo da je postala praksa da drugi dio meča bude daleko bolji od prvog. Prije svega, ostali su nam dužni Marokanci koji su imali samo jedan kontakt sa loptom u kaznenom prostoru rivala i samo jedan šut na gol. Kanada se više trudila, pokušavala i prijetila, ali nije bila sposobna da stigne do prednosti. Treba istaći da su Kanađani uputili četiri udarca ka golu Maroka, što je možda i više nego što smo očekivali. Prvi dio meča pamtićemo po teškoj povredi Ismaela Saibarija, napadača reprezentacije Maroka. On je u 22. minutu meča zatražio izmjenu. Engleski sudija Majkl Oliver razmahao se kartonima, pa je u prvom dijelu meča opomenuo čak šestoricu igrača. Žute kartone dobili su Riči Larea i Džonatan Dejvid na jednoj, odnosno Ašraf Hakimi, Reduan Halhal, Azedin Unahi i Bilal El Hanus. Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

19 : 54 45+4' - Čak šest žutih kartona Razmahao se kartonima arbitar iz Engleske. Majkl Oliver do sada je opomenuo čak šestoricu fudbalera, dvojicu Kanađana i četvoricu Marokanaca.

19 : 41 39' - Koškanje! Nije bilo golova, niti velikih prilika na meču, ali je malo falilo da dobijemo tuču. Imaće engleski sudija Majkl Oliver posla, pošto treba da smiri igrače oba tima koji su se pokoškali na terenu. Odlučio je da ih primiri kartonima, pa su opomenuti Ašraf Hakimi sa jedne i Riči Larea sa druge strane. Marokanac je s leđa odgurnuo Kanađanina, a kada su obojica igrača ponovo bili na nogama došlo je i do sitnijih čarki.

19 : 25 Pauza Tri minuta za obavezan odmor i osvježenje, pa nastavak meča u Hjustona. Kanadi je u potpunosti pripao ovaj di meča, ali nemaju rezultat koji to i dokazuje. I dalje je 0:0 na meču Kanade i Maroka u osmini finala Mundijala. Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

19 : 24 22' - Povreda Najbolji fudbaler Maroka na ovom turniru, napadač Ismael Saibari, mora da napusti igru zbog povrede. Novog igrača Bajerna iz Minhena zamijeniće Sofijan Rahimi. Biće ovo veliki udarac za Marokance.

19 : 12 11' - Oluvaseji Kanada je baš ozbiljno shvatila ovaj meč, istorijski za njihov tim. Napadač Tani Oluvaseji našao se u idealnoj poziciji, ali je njegov udarac odbranio golman Jasin Bono.

19 : 07 6'- Prijete Kanađani Bolji početak meča domaćina Mundijala. Kanadski fudbaleri su već dva puta ulazili u kazneni prostor rivala i do sada su izborili već tri kornera. Još se čeka prava šansa u Hjustonu.

19 : 00 1' - Počinjemo Pratimo meč Kanade i Maroka u osmini finala Svjetskog prvenstva u fudbalu.

18 : 45 Rezultati na Mundijalu Kanada je u dosadašnjem dijelu turnira remizirala sa Bosnom i Hercegovinom (1:1), pobijedila Katar (6:0) i izgubila od Švajcarske (1:2), a zatim pobijedila Južnu Afriku (1:0) u prvoj rundi nokaut faze. Taj gol, jedan od najbitniji u istoriji reprezentacije, postigli su u drugom minutu nadoknade. Maroko je Svjetsko prvenstvo počeo remijem protiv Brazila (1:1), pa nastavio pobjedama protiv Škotske (1:0) i Haitija (4:2). Prvi meč nokaut faze Marokanci su igrali protiv Holandije i uspjeli su da ga riješe u svoju korist tek nakon penala. Bilo je 1:1 nakon 120 minuta fudbala, a zatim 3:2 nakon pet penal serija.

18 : 44 Igrali u Kataru Reprezentacije Kanade i Maroka su igrale u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, u trećem kolu. Marokanci su pobijedili Kanadu (2:1), osvojili prvo mjesto u grupi i kasnije stigli do polufinala, dok je kanadski tim za koji je tada branio Milan Borjan završio takmičenje u grupnoj fazi.

18 : 44 SASTAVI Kanada: Krepo - Džonston, De Fužerol, Bombito, Larea - Bjukenan, Sigur, Eustakio, Ahmed - Dž. Dejvid, Oluvaseji

Krepo - Džonston, De Fužerol, Bombito, Larea - Bjukenan, Sigur, Eustakio, Ahmed - Dž. Dejvid, Oluvaseji Maroko: Bono - Mazraui, Halhal, Diop, Hakimi - El Ajnaui, Buadi - El Kanus, Unahi, Dijaz - Saibari