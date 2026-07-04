"Remetiš svetinju, Bog će te kazniti": Legenda Jugoslavije upozorila Hrvate na najveću grešku

Tomislav Ivković kritikovao važnu odluku selektora Hrvatske Zlatka Dalića u porazu od Portugala.

Izvor: HRT /Youtube /printscreen

Legendarni hrvatski golman Tomislav Ivković, nesuđeni heroj posljednje utakmice Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu 1990. protiv Argentine, oglasio se o dramatičnoj eliminaciji Hrvatske protiv Portugala.

Kao stručni komentator Hrvatske radio-televizije, kritikovao je odluku selektora Zlatka Dalića da izvede iz igre Ivana Perišića, strijelca jedinog priznatog gola "Vatrenih" u meču šesnaestine finala.

"Najbolji naš igrač, ili jedan od najboljih, bio je Ivan Perišić na lijevom beku. Je li bilo potrebe da Joško Gvardiol ulazi na mjesto lijevog beka?", upitao je on.

Voditelj mu je odgovorio da je moguće da je neko bio umoran od igrača i da javnost ne zna sve detalje u toku meča. Ivković je ostao pri svojoj ocjeni.

"Najopasniji igrač bio je Perišić. Zašto? Imali smo dominaciju u veznom redu i posjed lopte. On se slobodno mogao dizati prema naprijed i ulaziti u završnicu. Imali smo desnog beka koji je centrirao i lijevog, Perišića, koji je zabio prvi gol. Remetiš nešto što je svetinja, nemoj remetiti", rekao je.

Nasmejao je potom Ivković sagovornike u studiju.

"Jesi zadovoljan sa ženom? Ako jesi, nemoj tražiti drugu. Dragi Bog će te kazniti ako to radiš".

"Luka Modrić nema nasljednika"

Poraz od Portugala i on je nazvao tragedijom.

"Tragedija je uvijek prisutna kad tako izgubiš, taj poništeni gol u 103. minutu, kad od euforije dođeš u enormnu tugu poslije odluke sudije. Mi koji smo igrali, imao sam sreću i nesreću da sam prolazio takve situacije, to su situacije koje te kroz vrijeme ojačaju. Sigurno će iz ove utakmice izvući velike pouke za budućnost."

Bio je upitan i da li Hrvatska ima nasljednika Luke Modrića.

"Modrić nema naslednika, da ga ima već bi bio u Real Madridu. I to prije jedno dvije, tri ili četiri godine, možda. Pošto on ne postoji, interesuje nas drugačije razmišljanje, možda drugačiji fudbal i drugačiji igrači. Svako vrijeme donosi nešto svoje. Prema tome, od prošlosti se ne živi i kada Luka ode, novo razmišljanje, novi igrači i idemo novim putem."

Da li je Martin Baturina Modrićev nasljednik?

"On to može da bude, jedan od onih koji će da zamijene Modrića, ali Modrića mogu da zamijene isključivo i samo ekipa, niko drugi."