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FIFA napravila haos sa promjenom termina na SP: Englezi ušli u avion i nisu znali kada igraju

FIFA napravila haos sa promjenom termina na SP: Englezi ušli u avion i nisu znali kada igraju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nevjerovatna situacija pred nedjeljni meč osmine finala Svjetskog prvenstva Meksiko - Engleska. FIFA promijenila termin, pa vratia prvobitni.

FIFA vratila prvobitni termin utakmice Meksiko Engleska Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Utakmica Meksika i Engleske na stadionu Asteka biće odigrana prema planu u noći između nedjelje i ponedeljka od dva sata ujutru prema našem vremenu. Iako je u petak bilo najave da je meč pomjeren za šest sati ranije, sa 18 časova na podne prema tamošnjem vremenu, to se neće dogoditi poslije još jednog obrta u poslednjem trenutku.

Informacija o promjeni termina potekla je od meksičkih novinara, koji su saznali za plan svetske "Kuće fudbala" (FIFA) da se ipak igra šest sati ranije zbog najave nevremena i snažne grmljavine. Obrazloženje je bilo da su nadležni zabrinuti zbog udara groma i zbog eventualnih poplava oko stadiona.

Ono što nije rečeno, a nagađa se, jeste to da su i organizator i domaćin utakmice vjerovatno bili zabrinuti i zbog potencijalnih nereda u toku večeri, jer je tokom proslave plasmana Meksika u Meksiko Sitiju bilo čak četvoro stradalih.

Tokom prvih nagovještaja promjene termina, reprezentacija Engleske bila je na treningu u svojoj bazi u Kanzasu i nije imala pojma šta se događa. Hitno je najavljeno i saopštenje FIFA o izmjeni u satnici neposredno pred meč, kakva do sada nije viđena. A, onda je nastao još veći haos.

Oko 21 čas u petak, predstavnici Fudbalske asocijacije Engleske stupili su u kontakt sa FIFA i saznali da zaista postoji ideja o promjeni termina. Čelnici engleskog saveza su tražili vrijeme da razmisle i razmotre opcije, poslije čega su počeli još intenzivniji pregovori, u kojima su učestvovali i predstavnici meksičkog saveza.

Problemi sa tako drastičnom odlukom bili su očigledni - ogromne komplikacije oko dolaska navijača na meč, potpuno promijenjena organizacija dolaska ekipa, "tumbanje" kompletne pripreme oba tima za utakmicu.

Optužbe i na račun Bi-Si-Sija

"Poslije toga je reprezentacija Engleske poletjela za Meksiko Siti, ne znajući uopšte kada će meč biti odigran", objavio je Bi-Bi-Si. I upravo su Meksikanci optužili britanski javni servis da lobira promjenu termina i da traži vrijeme koje više odgovara publici u Engleskoj, ali je Bi-Bi-Si hitno reagovao i objasnio preko portparola da "nije uključen u te pregovore".

Rasplet zamršene situacije počeo je u 22 časa, kada su Meksikanci saznali da FIFA razmišlja da odustane od svega i da ostavi termin od 18 časova po tamošnjem vremenu, što se i dogodilo. "Djeluje da su presudili ljutnja meksičke i engleske strane, kao i logističke prepreke".

Bi-Bi-Si je saznao da su i engleska i meksička strana ubjeđivali FIFA da odustane od promjene, što se i dogodilo. Odluka je donesena sat poslije ponoći po našem vremenu, kada je postalo definitivno da će Engleska gostovati u predviđenom prvobitnom terminu u Meksiko sitiju, prvi put od 1986. i Maradonine Božije ruke na Stadionu Asteka.

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Tagovi

Meksiko Engleska fudbal Mundijal 2026

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