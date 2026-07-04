Mesi ispisao istoriju, FIFA mu odmah oduzela rekord: Zbog igranja rukom moraće da "pleše" još jednom

Argentinski fudbaler Lionel Mesi postao prvi fudbaler u istoriji sa 20 golova na Svjetskom prvenstvu, ali mu FIFA ne priznaje rekord po broju asistencija.

Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi prije samo nekoliko dana postao je rekorder po broju golova koje je postigao na Mundijalima, a utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva (3:2) iskoristio je da dodatno pomjera granice. Bio je ovo još jedan meč koji je Argentinac "ukrasio" golom i asistencijom - prvi je zatresao mrežu, a zatim je i namjestio posljednji gol na meču.

Njegov centaršut iz kornera ka golu je preusmjerio Kristijan Romero, ali je lopta zatim pogodila u ruku Dinija Borgeša, defanzivca rivalskog tima. FIFA je prvo gol pripisala Romeru, pa zatim zavela taj pogodak kao autogol Borgeša što bi znači da Lionel Mesi ostaje poravnat sa Dijegom Armandom Maradonom na prvom mjestu najboljih asistenata.

Ostao je Lionel Mesi na "samo" osam asistencija tokom utakmica Svjetskog prvenstva, pa će u narednom meču imati priliku da dodatno popravi učinak u toj kategoriji. Do tada će moći da se tješi drugom sitnicom koju nije uradio niko prije njega. Kapiten reprezentacije Argentine postao je prvi igrač u istoriji sa 20 ili više golova na Mundijalu. Ovako izgleda lista najboljih strijelaca svih vremena na Mundijalima:

20 golova - Lionel Mesi

18 golova - Kilijan Mbape

16 golova - Miroslav Klose

15 golova - Ronaldo

14 golova - Gerd Miler

13 golova - Žist Fonten, Hari Kejn

12 golova - Pele

11 golova - Šandor Kočiš, Jirgen Klinsman, Kristijano Ronaldo

10 golova - Helmut Ran, Gari Lineker, Gabrijel Batistuta, Teofiljo Kubiljas, Tomas Miler, Gžegorž Lato

Sasvim je očekivano da francuski napadač Kilijan Mbape u budućnosti nadmaši učinak Lionela Mesija, ali to neće promijeniti činjenicu da je Argentinac prvi igrač u istoriji sa 20 i više pogodaka na Svjetskim prvenstvima. A da li se sjećate svih golova koje je postigao najbolji u istoriji? Ovo je spisak pogodaka:

2006, Srbija i Crna Gora

2014, Bosna i Hercegovina

2014, Iran

2014, Nigerija - dva gola

2018, Nigerija

2022, Saudijska Arabija

2022, Meksiko

2022, Australija

2022, Holandija

2022, Hrvatska

2022, Francuska - dva gola

2026, Alžir - tri gola

2026, Austrija - dva gola

2026, Jordan

2026, Zelenortska Ostrva

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