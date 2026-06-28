Selektor Argentine svima priznao šta je od njega tražio Lionel Mesi

Selektor Argentine Lionel Skaloni otkrio je da je Lionel Mesi žrtvovao svoju minutažu na Mundijalu kako bi saigrači koji nisu igrali dobili priliku da zaigraju.

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Lionel Mesi je nastavio da postiže golove i pomjera granice na Svjetskom prvenstvu, iako je na meču sa Jordanom odigrao tek pola sata. Mnogi su pomislili da je selektor Lionel Skaloni htio da sačuva 39-godišnjeg fudbalera za nokaut fazu, ali se ispostavilo da je sam Mesi tražio da ne igra.

Kapiten Argentine je ušao u 60. minutu i u 80. je dao sjajan pogodak iz slobodnog udarca za konačnih 3:1 (2:0), a prije utakmice je apelovao na svog selektora da nekom drugom da minute.

"Malo je neprijatno kada me ljudi to pitaju, a ja ne znam šta bih rekao. Danas je mogao da igra 90 minuta i bez potcjenjivanja suparnika, tražio je da njegovi saigrači dobiju vrijeme na terenu i da se on sačuva za ono što slijedi. On ne razmišlja toliko o brojkama o kojima ljudi govore. Jedina riječ koja mi pada na pamet je da sam iznenađen', otkrio je Lionel Skaloni poslije meča.

Svi dobili šansu

Argentina je izvršila čak devet promjena u odnosu na meč prethodnog kola i igrači iz drugog plana dobili su priliku. Mnogi su pokazali selektoru da on može da računa na njih u narednim mečevima. U grupnoj fazi osim dva rezervna golmana svi ostali su zaigrali.

"Moje mišljenje je vrlo pozitivno, posebno zato što sam mogao da uključim sve igrače. To je bio cilj koji smo uvijek postavljali sebi. Vjerujem da svi oni zaslužuju da uživaju u dolasku i igranju na Svjetskom prvenstvu, a uspjeli smo im dati minute. Mislim da su odigrali jako dobro u teškoj utakmici. Danas su mi pokazali da mogu da računam na njih", rekao je Skaloni.

Sada Argentinu čeka duel šesnaestine finala protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju u subotu u ponoć. Ukoliko ovdje pokaže zašto je favorit i ako pobijedi Argentina naredni rival je pobjednik meča Australija - Egipat.

Lionel Mesi gol Jordanu Izvor: YouTube/Arena sport

(MONDO)