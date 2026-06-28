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Leo Mesi pisao istoriju, Argentina zgazila Jordan (VIDEO)

Leo Mesi pisao istoriju, Argentina zgazila Jordan (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Argentina je pobijedila Jordan, a Lionel Mesi je postigao pogodak i za pola sata na terenu ponovo pokazao koliko je veliki.

Argentina pobijedila jordan mesi oborio rekord Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentina je ostavila samo dva startera u meču sa Jordanom u sastavu, ali to je bilo sasvim dovoljno da pobijedi azijsku selekciju u posljednjem kolu grupne faze Mundijala. Na kraju je bilo 3:1 (2:0), a Lionel Mesi koji je ušao sa klupe upisao se u istoriju. 

Postigao je treći gol Argentine u 80. minutu nakon pogodaka Lo Selsa i Lautara Martineza i tako postao jedini fudbaler u istoriji sa pogocima na sedam uzastopnih utakmica na Svjetskom prvenstvu. Ovo je bio šesti pogodak Lionela Mesija na ovom Mundijalu, a istorijski 19. na Svjetskim prvenstvima. Pogledajte ga: 

Lionel Mesi gol Jordanu
Izvor: YouTube/Arena sport

Zna svoj put ka trofeju Argentina pošto joj je naredni rival selekcija Zelenortskih Ostrva u ponoć u subotu, a zatim je rival pobjednik meča između Australije i Egipta.

Kako je Argentina pobijedila?

Prvi pogodak pao je u 18. minutu kada je Lautaro Martinez ukrao loptu na ivici 16 metara, a onda je srušen da bi nakon toga Đovani Lo Selso postigao sjajan pogodak iz slobodnog udarca za 1:0. Nakon toga je srušen i Markos Senesi u kaznenom prosotru i penal je u 29. minutu Lautaro Martinez pretvorio u pogodak za 2:0. Ipak, Jordan se vratio na startu drugog dijela igre.

Izvršio je nekoliko izmjena selektor Jordana, a onda je pao i taj istorijski prvi gol Jordana na Svjetskim prvenstvima. Musa Tamarije na asistenciju Hadadija pogodio u 55. minutu za 2:1.

Nakon tog pada u igri došlo je do izmjena pa je Lionel Mesi ušao na teren zajedno sa Tijagom Almadom i Aleksisom Mekalisterom. Nije trebalo puno Lionelu Mesiju da postigne gol, već u 79. minutu pogodio je iz slobodnog udarca za 3:1 sa dvadesetak metara. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

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Tagovi

Lionel Mesi Argentina jordan Mundijal 2026

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