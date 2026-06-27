POLUVRIJEME: Hrvatska vodi golčinom Petra Sučića (VIDEO)

Poslije prvog poluvremena posljednjeg kola u grupi L na Svjetskom prvenstvu, Hrvatska ima gol prednosti protiv Gane.

Izvor: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia

“Kockasti” u trećem kolu protiv afričke selekcije u Filadelfiji traže prolaz u nokaut fazu Mundijala i nakon prvih 45 minuta su na dobrom putu da to i ostvare.

HRVATSKA - GANA 1:0 (1:0)

Poslije uvodnog ispitivanja snaga, tim Zlatka Dalića, koji je iz startnih 11 izostavio defanzivca Mančester sitija Joška Gvardiola, poveo je sjajnim golom u 31. minutu.

Mateo Kovačić je na nekih 20.ak metara pronašao Petra Sučića, a napadač Intera je prizemnim, ali veoma preciznim udarcem, pogodio mrežu Gane - 1:0.

Mnogo prostora ostavili su defanzivci Gane, a Sučić je to iskoristio na najbolji način. Primakao se kaznenom prostoru, namjestio za udarac i raspalio po loptu koju golman Bendžamin Asare nije mogao da zaustavi.

Činilo se u tim trenucima da fudbaleri Gane uopšte ne znaju da im od Sučića prijeti opasnost, iako je vezni igrač veoma zapažen u slavnom Interu. Čak trojica reprezentativaca Gane su zakasnili da postave blok ispred svog gola, a onaj koji se na vrijeme pozicionirao više je smetao svom golmanu. Ispostavilo se da niko od njih nije mogao da zaustavi Sučića, koji je pogodio sa 20-ak metara.

Mogla je Gana da do odlaska na odmor stigne do izjednačenja nakon što je Antoan Semenjo poslije solo prodora šutirao u 40. minutu, ali je lopta prozujala pored lijeve stative hrvatskog gola.

Uskoro opširnije…







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(MONDO)