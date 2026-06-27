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Gana će namjerno izgubiti od Hrvatske? Suluda teorija pred važan meč Mundijala 2026

Gana će namjerno izgubiti od Hrvatske? Suluda teorija pred važan meč Mundijala 2026

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Gane mogla bi da izgubi od Hrvatske kako bi u nokaut fazi takmičenja računala na jednog od svojih najboljih fudbalera, koji sigurno neće igrati ako budu drugi u grupi.

Gana će namjerno izgubiti od Hrvatske Izvor: Emmanuele Mastrodonato / Zuma Press / Profimedia

Grupna faza Mundijala 2026 završiće se u noći između subote i nedjelje, kada ćemo znati i kako izgleda kompletan kostur nokaut faze, odnosno put svih reprezentacija do titule. Veoma važan meč za određivanje protivnika u nokaut fazi igraće reprezentacije Hrvatske i Gane, u okviru grupe L.

Već danima taj meč privlači mnogo pažnje jer bi eventualnom pobjedom Gana mogla da izbaci sa turnira Hrvatsku, polufinalistu sa posljednja dva Svjetska prvenstva - vicešampiona iz Rusije i trećeplasiranu selekciju u Kataru. Ipak, nekoliko sati pred meč Hrvatske i Gane (23.00) pojavila se teorija po kojoj Gani više odgovara da izgubi, iako bi joj to na papiru donijelo težeg rivala za prvu rundu nokaut faze.

Već sada se zna ko sa kim ukršta iz ove grupe. Trećeplasirani tim iz grupe L igraće protiv prvoplasiranog iz grupe K, dok će drugoplasirani iz grupe L igrati protiv drugoplasiranog iz grupe K. Za ta mjesta će u direktnom duelu odlučivati Kolumbija i Portugal, uz napomenu da Kolumbijcima odgovara i neriješen ishod. Međutim, nije to glavni razlog zbog kojeg bi Gana mogla da "namjesti" svoj poraz od Hrvatske.

Meč koji će igrati prvoplasirani iz grupe K i trećepalsirani iz grupe L biće u Kanzas sitiju, što je daleko bolja opcija po Ganu od Toronta, u kojem će sastati drugoplasirani timovi iz ove dvije grupe. Još ranije tokom turnira saznali smo da jedan od najboljih fudbalera reprezentacije Gane, iskusni vezni igrač Tomas Parti (33), ne može da dobije kanadsku vizu zbog optužbi za silovanje! Ukoliko bi njegova selekcija ponovo morala u Toronto, on bi propustio taj meč.

Parti je jedan od najkontroverznijih fudbalera na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, ali i jedan od najjačih aduta koje Gana ima. Svojevremeno je veoma uspješno nosio dres Atletiko Madrida i Arsenala, a trenutno igra za Viljareal u kojem je tek godinu dana. Za reprezentaciju je do sada odigrao 58 mečeva, zamjenik je kapitena nacionalnog tima i od igrača koji su na Mundijalu drugi je po broju nastupa za Ganu.

Pošto Gana ima četiri boda nakon prva dva kola, njihov plasman u nokaut fazu takmičenja nije pod znakom pitanja. U teoriji bi mogli i do prvog mjesta, ukoliko Engleska ne bude ubjedljiva protiv Paname, ali je to ipak manje vjerovatna opcija od "sklanjanja" na treću poziciju. Poraz od Hrvatske poslao bi Ganu u Kanzas, a tek nakon svog meča bi saznali da li će ih tamo sačekati Kolumbija ili Portugal.

Bonus video:

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00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

(MONDO)

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Tagovi

Gana Hrvatska Mundijal 2026

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