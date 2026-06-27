Novak Đoković otkrio ko igra najbolje, koga vidi kao šampiona i za koga navija na Mundijalu 2026.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za pohod na 25. grend slem turnir u karijeri, a prije toga je imao veoma zanimljive dane u Londonu. Prvo je pažnju privukao sastanak sa Arinom Sabalenkom na kojem nisu postigli dogovor, pa zatim intervju sa Janikom Sinerom koji je uz osmijeh prekinuo zbog nezgodnog pitanja. Takođe, Đoković je govorio i o Mundijalu koji se trenutno igra.

Objašnjavao je najbolji teniser svih vremena kako izgleda kada se poklope njegov meč i utakmica Engleske, pa publika više prati rezultat sa fudbala nego ono što on radi. Nije to bila jedina tema - otkrio je za koga navija i ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo ovog leta.

"Dešavalo se da budem posljednji na rasporedu na Centralnom terenu, a da u isto vrijeme igra Engleska. Bilo je zanimljivo doživjeti to na terenu. Bilo je bučno, osjećala se posebna atmosfera. Vidjelo se da ljudi istovremeno prate moj meč i reprezentaciju svoje zemlje. To je normalno. Sada vlada fudbalska groznica tokom ovih četiri do šest nedelja", rekao je Đoković.

Vidi opis Novak Đoković o Mundijalu: "Naravno, navijam za BiH i Hrvatsku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Srpski teniser ističe da i sam uživa u fudbalu, ali priznaje da nije idealno kada publika pažnju dijeli između tenisa i najvažnije sporedne stvari na svijetu. Takođe, on je govorio i o svojim ličnim favoritima, uz pokušaj da pogodi ishod završnice turnira - odnosno, osvajača titule.

"I mi smo dio toga. Volim fudbal i pratim sve što se dešava. Naravno, ljepše je kada utakmice gledate ispred televizora nego kada igrate, pa nisu svi potpuno fokusirani na vaš meč. Ali to je u redu. Tako je kako je", rekao je Đoković i otkrio svoje favorite: "Naravno, za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Uvijek podržavam reprezentacije sa Balkana i iz regiona. Francuska igra fantastično. To su reprezentacije koje su zaista impresivne. Mislim da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo".

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)