logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vimbldon spojio Srbe i poslao ih sve na Centralni teren

Vimbldon spojio Srbe i poslao ih sve na Centralni teren

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ponedjeljak je dan za srpske tenisere na Centralnom terenu Vimbldona.

Tri srpska predstavnika na Centralnom terenu Vimbldona Izvor: JOEL MARKLUND FOR AELTC/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Organizatori Vimbldona zakazali su čak tri uzastopna meča srpskih predstavnika za ponedjeljak na Centralnom terenu - program će u 14.30 otvorili Miomir Kecmanović duelom protiv Janika Sinera, poslije toga će na teren Teodora Kostović protiv Arine Sabalenke, a nakon toga je glavni događaj - meč Novaka Đokovića protiv Kineza Jibing Vua (26 godina, 99. na svijetu)

Biće to dan za uživanje svih ljubitelja tenisa u Srbiji, iako nije potrebno naglašavati koliki su favoriti trenutno najbolji na svijetu, Janik Siner i Arina Sabalenka, protiv naših predstavnika Miomira Kecmanovića (51. na ATP listi) i Teodore Kostović (184. na WTA listi). Prema tradiciji, branilac trofeja Janik Siner izlazi prvi na teren u muškoj konkurenciji i očekivano, sa najvećom pažnjom poslije toga biće ispraćen posle toga Novakov meč, prvi još od 2. kola Rolan Garosa i poraza od Žoaa Fonseke 29. maja.

Novak je u kompleksu Vimbldona prethodnih dana trenirao i sa Janikom Sinerom, koji je takođe iznenađujuće rano bio eliminisan sa Rolan Garosa, već u 2. rundi.

Organizatori su Novakov meč stavili u večernji termin. Biće to početak njegovog pohoda na čak osmi trofej u Vimbldonu, čime bi izjednačio rekord Rodžera Federera, koji ima trofej više u Londonu.

Tagovi

Tenis Vimbldon Novak Đoković Miomir Kecmanović Teodora Kostović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC