Vimbldon spojio Srbe i poslao ih sve na Centralni teren

Ponedjeljak je dan za srpske tenisere na Centralnom terenu Vimbldona.

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Organizatori Vimbldona zakazali su čak tri uzastopna meča srpskih predstavnika za ponedjeljak na Centralnom terenu - program će u 14.30 otvorili Miomir Kecmanović duelom protiv Janika Sinera, poslije toga će na teren Teodora Kostović protiv Arine Sabalenke, a nakon toga je glavni događaj - meč Novaka Đokovića protiv Kineza Jibing Vua (26 godina, 99. na svijetu)

Biće to dan za uživanje svih ljubitelja tenisa u Srbiji, iako nije potrebno naglašavati koliki su favoriti trenutno najbolji na svijetu, Janik Siner i Arina Sabalenka, protiv naših predstavnika Miomira Kecmanovića (51. na ATP listi) i Teodore Kostović (184. na WTA listi). Prema tradiciji, branilac trofeja Janik Siner izlazi prvi na teren u muškoj konkurenciji i očekivano, sa najvećom pažnjom poslije toga biće ispraćen posle toga Novakov meč, prvi još od 2. kola Rolan Garosa i poraza od Žoaa Fonseke 29. maja.

Novak je u kompleksu Vimbldona prethodnih dana trenirao i sa Janikom Sinerom, koji je takođe iznenađujuće rano bio eliminisan sa Rolan Garosa, već u 2. rundi.

Organizatori su Novakov meč stavili u večernji termin. Biće to početak njegovog pohoda na čak osmi trofej u Vimbldonu, čime bi izjednačio rekord Rodžera Federera, koji ima trofej više u Londonu.