Novak Đoković kakvog svi žele da vide: Vrućina mu ne smeta, spreman za Vimbldon

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zagrijava se za Vimbldon, a da je spreman za nove izazove dokazao je pobjedom nad Tomijem Polom.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Novak Đoković se poslije gotovo mjesec dana pauze vratio takmičarskom tenisu i u pripremnom egzibicionom duelu pred Vimbldon pobijedio Tomija Pola. Najbolji teniser svih vremena još jednom je pokazao da je spreman za novi grend slem u sezoni.

Srpski as je na turniru "Đorđo Armani tenis klasik" u Londonu savladao Amerikanca poslije tri seta 6:3, 6:7 (6), 7:5, u meču koji je trajao oko dva sata i poslužio kao posljednja provjera pred početak trećeg grend slema u sezoni. U izuzetno toplim uslovima, sa temperaturama koje su dostizale oko 35 stepeni, Đoković je djelovao rasterećeno i bez vidljivih zaštitnih steznika, što može da raduje njegove navijače uoči Vimbldona.

Prvi set pripao je Đokoviću nakon brejka u šestom gemu, a u nastavku je imao i šansu da dodatno preokrene tok, pošto je spasio tri brejk lopte pre nego što je sigurno priveo set kraju. U drugom setu nije bilo oduzetih servisa, pa je odluka pala u taj-brejku, gdje je Pol iskoristio grešku srpskog tenisera i poravnao rezultat u setovima.

Odluka je, praktično, pala u trećem setu koji je bio neizvjestan do samog kraja, a Đoković je u završnici pronašao pravi ritam i poslije dužih razmena poena na mreži rešio meč u svoju korist.

Na startu Vimbldona, Đokovića očekuje duel sa kineskim teniserom Žibingom Vuom, 99. igračem svijeta.

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