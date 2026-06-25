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Potpuna zabuna na Vimbldonu: Đokovića prvo "pogurali", pa ga spustili na sedmo mjesto

Potpuna zabuna na Vimbldonu: Đokovića prvo "pogurali", pa ga spustili na sedmo mjesto

Autor Tijana Jevtić
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Srpski teniser Novak Đoković je sedmi nosilac na predstojećem grend slemu, a evo šta to znači za najboljeg svih vremena

Novak Đoković je sedmi nosilac na Vimbldonu Izvor: Kin Cheung/AP

Nekoliko dana pred početak Vimbldona došlo je do prave zabune na zvaničnim kanalima turnira. Organizatori su najprije objavili da će Novak Đoković biti postavljen za trećeg nosioca, ali je ta informacija ubrzo uklonjena, pošto se ispostavilo da nije tačna. Dan kasnije objavljena je konačna lista, prema kojoj će najbolji svih vremena na londonskoj travi biti sedmi favorit turnira.

Trenutno je poznato i to je da Đoković otkazao učešće na egzibicionom turniru, pa ćemo srpskog tenisera prvi put gledati tek u glavnom žrijebu Vimbldona. Branilac trofeja i prvi teniser svijeta Janik Siner ponovo će imati status prvog nosioca, treću godinu zaredom. Naravno, već mjesecima znamo da Karlos Alkaraz ne igra u Londonu, pa je mjesto drugog nosioca pripalo Aleksandru Zverevu. U vrhu kostura nalaze se još Feliks Ože-Alijasim kao treći, odnosno Ben Šelton kao četvrti nosilac.

Novak Đoković, sedmostruki šampion Vimbldona, zbog smanjenog broja nastupa i slabijeg plasmana na ATP listi nije među prva četiri favorita, pa će turnir dočekati kao sedmi nosilac. Na grend slemovima ukupno 32 tenisera imaju status nosilaca, što im omogućava da se međusobno ne sastanu u prva dva kola takmičenja. Njihov raspored u žrijebu određuje potencijalne rivale u kasnijim fazama turnira.

Prema pravilima žrijeba, u trećem kolu osam najbolje rangiranih nosilaca ukršta se sa igračima postavljenim od 25. do 32. mjesta. U osmini finala prva četvorica mogu da igraju protiv nosilaca od 13. do 16. pozicije, dok su mogući dueli između najboljih i nosilaca od petog do osmog mjesta rezervisani za četvrtfinale. To znači da bi Novak Đoković i Janik Siner mogli da se sastanu već među osam najboljih.

Žrijeb za ovogodišnji Vimbldon zakazan je za petak od 11 časova.

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Tagovi

Vimbldon Tenis Novak Đoković

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