logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mator si, pa ne možeš tri puta odjednom?": Cijeli Vimbldon čuo šta je Sabalenka rekla Đokoviću

"Mator si, pa ne možeš tri puta odjednom?": Cijeli Vimbldon čuo šta je Sabalenka rekla Đokoviću

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspjeli da se dogovore oko snimanja materijala na Vimbldonu.

Đoković i Sabalenka dogovarali snimanje za Tiktok Izvor: X/Arena Sport TV/Screenshot

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i najbolja teniserka današnjice Arina Sabalenka ponovo su pravili spektakl na Vimbldonu, a ovog puta su i kamere zabilježile njihov razgovor koji privlači mnogo pažnje. Sreli su se i prije nekoliko dana kada su se srdačno pozdravili, a sada su otišli korak dalje - pregovarali su o kreiranju sadržaja za društvene mreže.

Sabalenka je željela da Đoković bude "gost" na njenom tikTok profilu, odnosno da zajedno naprave snimke koje će ona podijeliti sa pratiocima, ali... Novak nije najbolje razumio šta je Arina željela, predložio je drugačiju dinamiku po kojoj se snimati, a zatim su se i "posvađali". Pregovori su propali, pa se za sada čini da ćemo ostati uskraćeni za ovaj materijal.

Uglavnom Arina Sabalenka je željela da naprave tri snimka, dok je Novak Đoković planirao da snimaju po jedan snimak dnevno. Zbog toga ga je Arina Sabalenka "pecnula" da je mator, a ubrzo nakon toga propao je dogovor dvoje slavnih sportista. Ovako je to izgledalo:

  • Sabalenka: Snimićemo tri TikToka.
  • Đoković: Tri?
  • Sabalenka: Da.
  • Đoković: Znači, kao, od nula do tri...
  • Sabalenka: Pristao si.
  • Đoković: Ne idemo jedan po jedan?
  • Sabalenka: Ne, pristao si, pristao na tri.
  • Đoković: Pristao sam na tri, ali ne tri odjednom, kao... Jedan... Nećeš dobiti tri odjednom. Slušaj. Znamo da si kraljica. Znamo da dobijaš ono što želiš, ali moraš da budeš strpljiva. Jedan po jedan. Jedan TikTok dnevno. Ne tri odjednom.
  • Sabalenka: Šta, hoćeš da mi kažeš da si mator? Ne možeš tri odjednom?
  • Đoković: Žao mi je, pregovori su završeni. Dobićeš jedan, pa ću pričati sa Maksom.
  • Sabalenka: Znaš šta? Dogovor otpada.
  • Đoković: Ovo je slovenski način pregovora.

Nakon ovog razgovora svako je otišao svojim putem. Čini se da je Arina Sabalenka završila sa treningom i da je krenula ka svlačionicama, dok su Novaka Đokovića tek čekale obaveze na londonskoj travi - treninzi i pripreme za turnir na kojem će imati veoma težak posao jer mu žreb nije bio naklonjen. Pogledajte razgovor teniserke i tenisera:

Podsjećamo, Novak bi već u drugom kolu mogao da igra protiv svog prijatelja Stefanosa Cicipasa, a u narednim rundama posao je sve teži za njega. Eventualni rival u četvrtfinalu bio bi mu Feliks Ože-Aljasim, dok bi u polufinalu mogli da vidimo novi duel protiv Janika Sinera. Sa druge strane, Arina Sabalenka turnir počinje protiv talentovane srpske teniserke Teodore Kostović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Arina Sabalenka Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC