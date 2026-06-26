Ovo je Đokovićev žrijeb na Vimbldonu: Novak saznao protivnike

Novak Đoković bi mogao prije finalnog meča na megdan Janiku Sineru, ubjedljivo najboljem teniseru na planeti u ovom trenutku.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zna svoj put do 25. grend slem titule, ali i čak osmog Vimbldona u karijeri. Na trećem grend slemu u sezoni Đoković je postavljen za sedmog nosioca, što znači da je već u četvrtfinalu mogao da igra protiv Janika Sinera i Saše Zvereva - prvog i drugog nosioca.

Žrijeb je odmah u ranoj fazi na megdan Janiku Siner poslao ruskog tenisera Danila Medvedeva, a zatim je Novaka Đokovića "dodijelio" kanadskom teniseru Feliksu Ože-Aljasimu. To znači da je srpski teniser izbjegao Sinera u četvrtfinalu, ali mu je on potencijalni - i najteži - rival u polufinalu.

U dijelu žrijeba koji je zauzeo Novak Đoković nalaze se još i Andrej Rubljov (12), Lerner Tien (16), Alehandro Davidovič Fokina (22), Žoao Fonseka (24), Artur Rinderkneš (25),... Svi oni su potencijalni rivali Novaka Đokovića prije polufinala u kojem će ga gotovo sigurno sačekati Janik Siner, koji turnir počinje protiv Miomira Kecmanovića.

Đoković takmičenje započinje protiv kineskog tenisera Jibinga Vua (26), koji je svojevremeno bio 54. igrač na planeti. Ove sezone je stigao do drugog kola na Australijan openu i Rolan Garosu, na Vimbldonu nikad nije prošao prvu rundu, a najbolji grend slem rezultat mu je treće kolo sa US opena 2022. godine. Trenutno je 99. igrač planete, u karijeri je zaradio oko dva miliona dolara i osvojio jednu titulu.

Protivnik Novaka Đokovića u drugom kolu Vimbldona biće bolji iz okršaja Uga Gastona i Stefanosa Cicipasa, tenisera koji su tokom karijere imali i daleko bolje rezultate nego što je to trenutno slučaj. Gastonu trava nije omiljena podloga, a Cicipasu nijedna podloga nije omiljena od kako ga je ostavila Paula Badosa.

Novak Đoković je u karijeri čak sedam puta osvajao Vimbldon, najprestižniji turnir na planeti. Na travi u južnom dijelu Londona najbolji je bio 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021. i 2022. godine. Sada već davne 2020. godine nije održan Vimbldon zbog pandemije korona virusa, a Novak Đoković bi tada imao priliku da "sastavi" dva niza i poveže čak pet uzastopnih titula.

Tokom posljednje tri godine na Vimbldonu Novak Đoković je izgubio finala od Karlosa Alkaraza 2023. i 2024. godine, a zatim polufinale od Janika Sinera 2025. godine. Španski teniser neće učestvovati ove godine, a italijanski teniser biće najveća prepreka Đokoviću na putu do trofeja.