Đoković jednim zagrljajem stavio tačku: Sad je jasno šta misli o Janiku Sineru

Novak Đoković trenira sa Janikom Sinerom na Vimbldonu, što ukazuje na poboljšanje njihovih odnosa. Očekuje se uzbudljiv turnir.

Izvor: Twitter/Wimbledon/printscreen

Novak Đoković već nekoliko dana je u Engleskoj gde se sprema za učešće na Vimbldonu, a ono što je interesantno je da je danas imao najjačeg mogućeg "sparing" partnera.

Đoković je trenirao na terenu broj "1" i to sa prvim igračem svijeta Janikom Sinerom, što nije baš uobičajeno za vidjeti. Navikli smo da Đoković na jačim turnirima teren dijeli recimo sa Alkarazom, ali zaista se ne pamti kada je sa Sinerom imao uvertiru za grend slem, čime je stavljena priča na njihove loše odnose.

Štaviše, na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Đoković se i pozdravio i zagrlio sa Sinerom, kao i članovima njegovog tima, bez obzira na spekulacije da nisu u dobrim odnosima.

Jannik Sinner y Novak Djokovic entrenando juntos en Wimbledonpic.twitter.com/6nKjbuwtwb — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)June 25, 2026



Đoković nijednog trenutka nije planirao da brani Sinera zbog doping skandala, rekao je otvoreno šta misli na tu temu, međutim Italijan i njegov tim mu to nisu zamjerili. Ostali su u dobrim odnosima iako su u pitanju veliki rivali koje bismo mogli da vidimo već u četvrtfinalu predstojećeg Vimbldona.

Upravo je Siner prvi favorit, kao prošlogodišnji finalista, ali ne treba otpisati ni Đokovića koji juri svoj osmi pehar na Vimbldonu, odnosno 25. grend slem.

Žrijeb za Vimbldon je 26. juna, a Novak Đoković će biti sedmi nosilac. Turnir počinje u ponedjeljak, 29. juna.

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