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Novak Đoković prekinuo intervju zbog Srbije i Mundijala 2026

Novak Đoković prekinuo intervju zbog Srbije i Mundijala 2026

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kada je trebalo da priča o Svjetskom prvenstvu na koje se Srbija nije plasirala, Novak Đoković uz osmijeh prekinuo razgovor na Vimbldonu.

Novak djokovic prekinuo intervju zbog pitanja o srbiji Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i najbolji teniser današnjice Janik Siner zajedno su trenirali pred početak takmičenja na Vimbldonu. Dvije najveće zvijede u svjetskom tenisu istovremeno su odgovarale na pitanja koja im je postavljao organizator turnira, a sve je snimano za društvene mreže, kako bi svi mogli da čuju nešto više o srpskom i italijanskom teniseru.

Pričalo se o raznim temama, a na samom kraju razgovora voditeljka je "pecnula" dvojicu tenisera baš tamo gdje ne bi trebalo. Dobili su pitanje o Svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje ovog ljeta propuštaju reprezentacije Srbije i Italije - iako je utisak da su se i slabiji timovi plasirali na Mundijal.

  • Voditeljka: Posljednje pitanje za vas, momci. Nažalost, nema Italije i Srbije na Svjetskom prvenstvu...
  • Đoković: Ok, hvala vam. Hvala vam, bilo je lijepo razgovarati sa vama. (smijeh) Srećno svim ostalim nacionalnim timovima.
  • Siner: Dobro je što je Novak ovdje, pošto je inače uglavnom tema Italija.
  • Đoković: Pratimo, ali mislim da ne pratimo strastveno kao što bismo da su se plasirale naše reprezentacije. Janik?
  • Siner: Saglasan sam, Novače. Potpuno sam saglasan sa tobom.
Novak Đoković i Janik Siner trenirali i odgovarali na pitanja istovremeno.
Izvor: Youtube/Wimbledon

Na predstojećem Vimbldonu Janik Siner je najveći favorit za osvajanje trofeja, pošto je prvi nosilac i trava mu odgovara daleko više nego šljaka na kojoj se nedavno igrao Rolan Garos. Sa druge strane, Novak Đoković je sedmi nosilac i do titule će morati da prođe nekoliko izuzetno teških prepreka. Rival u četvrtfinalu trebalo bi da mu bude Feliks Ože-Aljasim, dok bi u polufinalu mogao da se desi novi okršaj sa Sinerom.

Reprezentacije Srbije i Italije, nažalost, nemaju obaveze ovog ljeta. Pošto treći grend slem u sezoni počinje u ponedjeljak, fudbaleri iz oba nacionalna tima će moći da biraju da li žele da gledaju fudbal u noćnim ili tenis u dnevnim terminima.

Bonus video:

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00:23
Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Vimbldon

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