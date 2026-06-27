Novak Đoković prekinuo intervju zbog Srbije i Mundijala 2026

Kada je trebalo da priča o Svjetskom prvenstvu na koje se Srbija nije plasirala, Novak Đoković uz osmijeh prekinuo razgovor na Vimbldonu.

Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i najbolji teniser današnjice Janik Siner zajedno su trenirali pred početak takmičenja na Vimbldonu. Dvije najveće zvijede u svjetskom tenisu istovremeno su odgovarale na pitanja koja im je postavljao organizator turnira, a sve je snimano za društvene mreže, kako bi svi mogli da čuju nešto više o srpskom i italijanskom teniseru.

Pričalo se o raznim temama, a na samom kraju razgovora voditeljka je "pecnula" dvojicu tenisera baš tamo gdje ne bi trebalo. Dobili su pitanje o Svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje ovog ljeta propuštaju reprezentacije Srbije i Italije - iako je utisak da su se i slabiji timovi plasirali na Mundijal.

Voditeljka: Posljednje pitanje za vas, momci. Nažalost, nema Italije i Srbije na Svjetskom prvenstvu...

Đoković: Ok, hvala vam. Hvala vam, bilo je lijepo razgovarati sa vama. (smijeh) Srećno svim ostalim nacionalnim timovima.

Siner: Dobro je što je Novak ovdje, pošto je inače uglavnom tema Italija.

Đoković: Pratimo, ali mislim da ne pratimo strastveno kao što bismo da su se plasirale naše reprezentacije. Janik?

Siner: Saglasan sam, Novače. Potpuno sam saglasan sa tobom.

Novak Đoković i Janik Siner trenirali i odgovarali na pitanja istovremeno. Izvor: Youtube/Wimbledon

Na predstojećem Vimbldonu Janik Siner je najveći favorit za osvajanje trofeja, pošto je prvi nosilac i trava mu odgovara daleko više nego šljaka na kojoj se nedavno igrao Rolan Garos. Sa druge strane, Novak Đoković je sedmi nosilac i do titule će morati da prođe nekoliko izuzetno teških prepreka. Rival u četvrtfinalu trebalo bi da mu bude Feliks Ože-Aljasim, dok bi u polufinalu mogao da se desi novi okršaj sa Sinerom.

Reprezentacije Srbije i Italije, nažalost, nemaju obaveze ovog ljeta. Pošto treći grend slem u sezoni počinje u ponedjeljak, fudbaleri iz oba nacionalna tima će moći da biraju da li žele da gledaju fudbal u noćnim ili tenis u dnevnim terminima.

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)