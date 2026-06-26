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Siner kreće od Srbina na Vimbldonu: Još jedan užasan žrijeb za srpski tenis u Londonu

Siner kreće od Srbina na Vimbldonu: Još jedan užasan žrijeb za srpski tenis u Londonu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Miomir Kecmanović nije mogao da prođe gore na žrijebu za ovogodišnji Vimbldon.

Miomir Kecmanović protiv Janika Sinera na startu Vimbldona Izvor: EPA/TOLGA AKMEN/MN Press

Kao i Teodora Kostović u ženskom dijelu žrijeba za Vimbldon, Miomir Kecmanović je u muškom izvučen prvi! On će početi takmičenje duečom sa Janikom Sinerom na startu. Gore nije moglo za srpskog tenisera, a ukoliko napravio senzaciju i izbaci najboljeg na svijetu igraće u drugom kolu sa Nunom Boržesom ili Tristanom Bojeom.

Što se tiče Hamada Međedovića on je u prvom kolu dobio Sebastijana Ofnera iz Austrije. To je vrlo dobra vijest pošto je Ofner specijalista za šljaku i trebalo bi da Međedović bude favorit. Ukoliko pobijedi u narednom kolu će igrati ili sa još jednim specijalistom za šljaku Kasperom Rudom ili sa Hubertom Hurkačem.

Vidjeli smo i da je Novak Đoković dobio jako težak žrijeb u kome mu je prvi rival Kinez Jibing VU, a onda mu na putu stoje Cicipas, Fonseka, Rinderkneh, Rubljov, Van de Zandshulp...

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Tagovi

Vimbldon Janik Siner Miomir Kecmanović Tenis

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