Najgori mogući žrijeb za jedinu Srpkinju na Vimbldonu: Teodoru će protiv Sabalenke gledati cijeli svijet

Teodora Kostović je na žrijebu za Vimbldon dobila najgoru moguću rivalku Arinu Sabalenku.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Nevjerovatno koliko sreće nije imala Teodora Kostović! Mlada srpska teniserka je na žrijebu za ovogodišnje izdanje Vimbldona izvučena prva i igraće sa najboljom teniserkom svijeta Arinom Sabalenkom.

Mogla je mnogo bolje da prođe na startu, da dobije lakšu rivalku, ali sa druge strane Teodora će ovako dobiti meč na centralnom terenu i gledaće je cijeli svijet. Ipak, trebaće joj pravo čudo da savlada prvu na VTA listi i trostruku šampionku Vimbldona.

Teodora ima samo 18 godina, a ova Novosađanka je jedina srpska predstavnica u ženskoj konkurenciji. Igraće prvi put na grend slemu pošto je prije ovoga najviše došla do drugog kola kvalifikacija Australijan opena i Rolan Garosa.

Trenutno je 184. na svijetu, a ukoliko napravi čudo u drugoj rundi će igrati protiv pobjednice meča Oleksandre Olinikove i Mekartni Kesler. U trećoj rundi su moguće rivalke Ema Radukanu i Lejla Fernandez.