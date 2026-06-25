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Lajovića nećemo gledati na Vimbldonu! Srbin poslije velike drame i pet setova zaustavljen u finalu kvalifikacija!

Lajovića nećemo gledati na Vimbldonu! Srbin poslije velike drame i pet setova zaustavljen u finalu kvalifikacija!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Duel Gaubasa i Lajovića, 129. i 153. igrača svijeta, trajao je tri sata i 58 minuta.

Dušan Lajović ispao u kvalifikacijama za Vimbldon Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Vimbldona, pošto je danas u finalu kvalifikacija poražen od litvanskog igrača Vilijusa Gaubasa sa 6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Gaubas je bolje počeo meč i poveo sa 3:0, da bi Lajović osvojio narednih šest uzastopnih gemova za vođstvo u setovima.

Za osvajanje drugog seta Gaubasu je bio dovoljan brejk u prvom gemu, dok je Lajović treći set osvojio brejkom u osmom gemu.

U naredna dva seta Gaubas je po jednom pravio brejk i stigao do preokreta i plasmana u glavni žrijeb trećeg grend slema u sezoni.

Žrijeb za Vimbldon na programu je u petak od 11.00 po srednjoevropskom vremenu.

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Tagovi

Vimbldon Tenis Dušan Lajović

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