Duel Gaubasa i Lajovića, 129. i 153. igrača svijeta, trajao je tri sata i 58 minuta.

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Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Vimbldona, pošto je danas u finalu kvalifikacija poražen od litvanskog igrača Vilijusa Gaubasa sa 6:3, 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Gaubas je bolje počeo meč i poveo sa 3:0, da bi Lajović osvojio narednih šest uzastopnih gemova za vođstvo u setovima.

Vidi opis Lajovića nećemo gledati na Vimbldonu! Srbin poslije velike drame i pet setova zaustavljen u finalu kvalifikacija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Steven Paston / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: EPA/CAROLINE BLUMBERG Br. slika: 7 7 / 7

Za osvajanje drugog seta Gaubasu je bio dovoljan brejk u prvom gemu, dok je Lajović treći set osvojio brejkom u osmom gemu.

U naredna dva seta Gaubas je po jednom pravio brejk i stigao do preokreta i plasmana u glavni žrijeb trećeg grend slema u sezoni.

Žrijeb za Vimbldon na programu je u petak od 11.00 po srednjoevropskom vremenu.