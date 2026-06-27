Sports Ilustrejted “skenirao” igru BiH: Evo zašto bi “zmajevi” mogli da iznenade reprezentaciju SAD

Američki list “Sport Ilustrejted” analizirao je selekciju Bosne i Hercegovine pred meč sa reprezentacijom SAD u šesnaestini finala Mundijala.

Izvor: Promo/FS BiH

Uprkos razočaravajućem završetku, reprezentacija SAD imala je istorijsku grupnu fazu na domaćem terenu na početku Svetskog prvenstva 2026.

Ipak, putovanje za izabranike selektora Maurisija Poketina tek počinje.

Nakon poraza od Turske rezultatom 3:2 u sudijskoj nadoknadi u petak, koji je uslijedio poslije uvodnih pobjeda nad Australijom i Paragvajem, reprezentacija SAD će se u šesnaestini finala sastati sa trećeplasiranom ekipom iz Grupe B, Bosnom i Hercegovinom, i u ovaj meč ulazi kao apsolutni favorit.

Iako potencijalni put reprezentacije SAD do same završnice Svjetskog prvenstva zaobilazi većinu najbolje rangiranih timova, pobjeda neće doći sama od sebe. “zmajevi”, uprkos tome što zauzimaju 64. mjesto na FIFA rang-listi, odigrali su neriješeno 1:1 sa Kanadom i iznenadili Italiju u posljednjoj fazi kvalifikacija za Mundijal.

“Sports Illustrated” analizirao je tri faktora koja bi mogla da zabrinu selekciju SAD uoči utakmice u srijedu u San Francisku (02.00).

Prednost BiH u visini

Heroj Bosne i Hercegovine

Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia

Bosna i Hercegovina je najviša ekipa na turniru sa prosječnom visinom od 185 cm, dok je defanzivac Stjepan Radeljić najviši sa nevjerovatnih 201 cm. Iako je malo vjerovatno da će Radeljić početi utakmicu, prva opcija na pozicijama štopera, Tarik Muharemović i Nikola Katić, obojica su viši od 185 cm. To će predstavljati ozbiljan fizički test za napadače SAD, uporediv jedino sa onim što je australijski defanzivac Hari Sutar (193 cm) pružio u grupnoj fazi.

U napadu, iskusna prva zvijezda BiH Edin Džeko visok je 193 cm. Nasuprot njemu, vješta i robusna druga opcija u napadu, Ermedin Demirović, visok je 183 cm, ali ima snažnu konstituciju i teško ga je izbaciti iz duela. Sa prosečnom visinom od 180 cm, kao 21. najviši tim među 48 učesnika na turniru, reprezentacija SAD nema mnogo krupnih igrača, a fizička snaga nije ključni faktor u igri Poketinovih izabranika.

BiH će nastojati da češće šalje vazdušne lopte i biće agresivna u svakom duelu, imajući prednost u gotovo svakom skoku.

Američki tinejdžer u dresu "zmajeva"

Izvor: FS BiH

Pobjeda u duelima na bočnim pozicijama biće od ključnog značaja za SAD, a bekovi Seržinjo Dest i Entoni Robinson igraće važne uloge, posebno imajući u vidu protivnike sa kojima će se vjerovatno boriti.

Najbolji mladi talenti BiH igraju na krilima i mogu da iskoriste prostor, dok istovremeno ulaze u sredinu kako bi kreirali šanse za opasne i fizički dominantne napadače. Na desnoj strani je 21-godišnji Amerikanac bh porijekla Esmir Bajraktarević, a na lijevoj najvjerovatnije 18-godišnji Kerim Alajbegović.

Bajraktarević je bio izvanredan u dosadašnjim najvećim utakmicama, a bio je ključan i u pobjedi protiv Italije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Rođen i odrastao u Epltonu u Viskonsinu, igrao je za reprezentaciju SAD u prijateljskim mečevima prije nego što se odlučio za BiH, gdje su njegova agilnost i brzina postale ključne tačke napada.

Alajbegović je, sa druge strane, ove sezone postigao devet golova i upisao tri asistencije u austrijskoj Bundesligi, a dolazi nakon sjajne utakmice protiv Katara u kojoj je postigao gol i imao šest opasnih driblinga.

Prijetnja iz prekida

Izvor: Promo/FS BiH

S obzirom na visinu i impresivnu građu bh. ekipe, prekidi su postali kritičan dio njihovog plana. Protiv Kanade, mala odbrambena greška omogućila im je da postignu gol nakon kornera, a prilike su pronalazili i protiv Švajcarske i Katara. Kada se analizira odakle dolaze šanse, BiH je ostvarila 0,45 očekivanih golova iz prekida, u poređenju sa 1,46 iz otvorene igre, što naglašava koliko su prekidi od presudne važnosti za ovaj tim.

Nižoj reprezentaciji SAD biće izazov da se bori za vazdušne duele kod ovih prekida, a golman Met Friz vjerovatno neće moći da izleti i uhvati svaku loptu. Zbog toga je za SAD dodatno važno da svedu broj dosuđenih prekida na minimum.

(MONDO)