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Američka novinarka: "Ne znam ni gdje je Bosna na mapi, niti me interesuje"

Američka novinarka: "Ne znam ni gdje je Bosna na mapi, niti me interesuje"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bivša misica, a sada TV voditeljka Abigejl Velez javno isprozivala Bosnu i Hercegovinu

Američka novinarka ne zna gdje je Bosna na mapi Izvor: x.com / abc7a/ Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Reporterka američke TV stanice "ABC 7" Abigejl Velez u programu uživo najavila je meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države - Bosna i Hercegovina, priznavši da ne zna ništa o BiH.

"U sljedećem kolu američki tim igraće protiv Bosne sljedeće srijede. I jedna stvar o Bosni, ne znam gdje se nalazi na mapi, ne znam ništa o njoj, niti hoću da znam, jer je reprezentacija Amerike bolja nego ikad. To je sljedeće sijrede i Bosno, spremi se, jer ne želiš da bude tako, ali biće tako", rekla je ona u jednom uključenju.

Pogledajte to uključenje bivše misice San Antonija u Teksasu.

Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina igraće meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva u četvrtak od 2 časa ujutru u Santa Klari u Kaliforniji, a američka reporterka i misica je najavila da će biti tamo i da će prisustvovati meču od kojeg Amerikanci očekuju mnogo. 

Domaćin Mundijala rutinski se plasirao u nokaut fazu, pobijedivši Paragvaj i Australiju, uz bezbolni poraz od Turske u posljednjem kolu. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina je prošla pobjdom protiv Katara i remijem protiv Kanade, uz ubjedljiv poraz od Švajcarske između tih mečeva (1:4).

BiH je u svom drugom samostalnom učešću na Svjetskom prvenstvu prvi put izborila plasman u drugi krug i zato će meč protiv Amerike biti istorijski za ekipu Sergeja Barbareza.

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