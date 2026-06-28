Kristijano Ronaldo i Portugal idu na Hrvate: Kolumbijci se ispromašivali

Kolumbija je bila bliža pobjedi, ali je odbranila prvo mjesto i ide na Ganu u nokaut fazi, dok će Portugal na Hrvatsku. I DR Kongo ide dalje.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portugal ide na Hrvatsku, Kolumbija na Ganu, a Engleska na DR Kongo u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Tako izgleda rasplet poslije poslednjih mečeva u grupi "K" i svega što smo vidjeli.

Portugalci su morali da pobijede Kolumbijce da bi izbjegli Hrvate. Meč je završen bez golova (0:0), a kapiten Kristijano Ronaldo i saigrači su imali toliko sreće u ovom meču da je pravo čudo kako nisu primili najmanje jedan gol. Ispromašivala se južnoamerička selekcija i potpuno zasluženo je odbranila prvu poziciju i odabrala "lakši" put na Mundijalu.

Za razliku od Portugalaca koji će se opravdano naći na meti kritika, treba pohvaliti ekipu DR Konga. Afrička selekcija je gubila na poluvremenu i onda je napravila veliki preokret protiv Uzbekistana (3:1). Nažalost, to je šalje na Engleze, ali su pokazali karakter i sigurno neće tako lako "položiti oružje" u narednoj fazi.

Okršaj Portugala i Hrvatske biće i jedan od derbija nokaut faze takmičenja. Igraće se u noći između četvrtka i petka u 1 sat po našem vremenu. Kolumbija i Gana igraće u noći između petka i subote u 3.30h.

(MONDO)