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Kristijano Ronaldo i Portugal idu na Hrvate: Kolumbijci se ispromašivali

Kristijano Ronaldo i Portugal idu na Hrvate: Kolumbijci se ispromašivali

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kolumbija je bila bliža pobjedi, ali je odbranila prvo mjesto i ide na Ganu u nokaut fazi, dok će Portugal na Hrvatsku. I DR Kongo ide dalje.

Portugal remi sa Kolumbijom Kristijano Ronaldo protiv Hrvatske Mundijal 2026 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portugal ide na Hrvatsku, Kolumbija na Ganu, a Engleska na DR Kongo u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Tako izgleda rasplet poslije poslednjih mečeva u grupi "K" i svega što smo vidjeli.

Portugalci su morali da pobijede Kolumbijce da bi izbjegli Hrvate. Meč je završen bez golova (0:0), a kapiten Kristijano Ronaldo i saigrači su imali toliko sreće u ovom meču da je pravo čudo kako nisu primili najmanje jedan gol. Ispromašivala se južnoamerička selekcija i potpuno zasluženo je odbranila prvu poziciju i odabrala "lakši" put na Mundijalu.

Za razliku od Portugalaca koji će se opravdano naći na meti kritika, treba pohvaliti ekipu DR Konga. Afrička selekcija je gubila na poluvremenu i onda je napravila veliki preokret protiv Uzbekistana (3:1). Nažalost, to je šalje na Engleze, ali su pokazali karakter i sigurno neće tako lako "položiti oružje" u narednoj fazi.

Okršaj Portugala i Hrvatske biće i jedan od derbija nokaut faze takmičenja. Igraće se u noći između četvrtka i petka u 1 sat po našem vremenu. Kolumbija i Gana igraće u noći između petka i subote u 3.30h.

(MONDO)

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Tagovi

Portugal Hrvatska Mundijal 2026

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