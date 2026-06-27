Kapiten Zelenortskih Ostrva optužen za silovanje

Kapiten i najbolji fudbaler Zelenortskih Ostrva Rajan Mendeš optužen za silovanje koje se dogodilo u martu.

Izvor: Lynn Pennington / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva napravila je senzaciju na Mundijalu 2026. godine, pošto je sa tri neriješena rezultata uspjela da obezbijedi drugo mjesto u grupi i plasman u nokaut fazu. Tačno pred početak nokaut faze Svjetskog prvenstva stižu užasne vijesti koje se tiču ove reprezentacije.

Kako prenosi brazilski "Globo", kapiten reprezentacije Rajan Mendeš optužen je za silovanje! Navodno, žrtva je Brazilka koja živi na Novom Zelandu, a napad se dogodio u martu kada su Zelenortska Ostrva tamo igrala prijateljsku utakmicu. Brazilka čiji identitet nije otkriven radila je kao FIFA prevodilac tokom posjete reprezentacije čiji fudbaleri govore portugalski.

Napad se dogodio u hotelu u kojem je bila smještena reprezentacija. Isti hotel koristili su i predstavnici FIFA, a Rajan Mendeš je u toku noći pokucao na vrata sobe u kojem je bila djevojka koja je pomagala u komunikaciji. Nakon što je ona otvorila vrata, kapiten Zelenortskih Ostrva je upao u sobu i napao je. Služba za medije novozelandske policije potvrdila je da postupak postoji, ali zbog istrage nije u mogućnosti da daje više detalja.

Kapiten reprezentacije Rajan Mendeš rekorder je po broju mečeva (101) i golova (22) u dresu nacionalnog tima, a nastupio je i na sve tri dosadašnje utakmice Mundijala. Naredni meč za Zelenortska Ostrva je utakmica protiv Argentine u nokaut fazi turnira, što će biti još jedna stranice fudbalske istorije za ovu zemlju.

Mendeš je već godinama veoma poznato lice u evropskom fudbalu. On je sa samo 18 godina stigao u Francusku, gdje je odmah započeo profesionalnu karijeru. Igrao je za Avr i Lil u Francuskoj, Notingem Forest u Engleskoj, pa Kajzerispor u Turskoj. Uslijedile su dvije avanture u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje je za dva tima odigrao ukupno pet sezona, pa zatim povratak u Tursku gdje je igrao za Karagumruk i Kodžaeli prije nego što je pojačao Igdir.

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(MONDO)