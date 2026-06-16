Fudbaleri su načinili senzaciju Mundijala, a njihovo ostrvo je ljetovalište za poželjeti

Gotovo da svako prvo kolo velikog takmičenja sa sobom nosi i veliko iznenađenje, a na Mundijalu u Americi, Meksiku i Kanadi načinili su ga fudbaleri Zelenortskih ostrva remijem sa Španijom (0:0).

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A šta Evropa i svijet znaju o državi koja je iznedrila selekciju koja je nedavno u prijateljskom meču nanela težak poraz i reprezentaciji Srbije?

Kao i svaka ostrvska zemlja, živi od turizma i tirkiznih plaža, a ono što je pohvalno za maleni otok na kome živi oko pola miliona stanovnika jeste temperatura koja je tokom cijele godine veoma prijatna, između 25 i 30 stepeni, što i omogućava da "ljetna" sezona traje mnogo duže.

Iako kod nas još uvijek nisu prepoznati kao ljetovalište, prije svega zbog udaljenosti, nalaze se u Atlantskom okeanu, u blizini obale Senegala, za turiste iz svijeta, već odavno su jedan od omiljenih izbora.

Najpopularnija ostrva koja čine nekadašnju portugalsku koloniju su Sal poznata po beskrajnim pješčanim plažama, slanom jezeru Pedra de Lume, idealnim uslovima za surfovanje i živopisnom gradiću Santa Marija i Boa Vista, na kojoj su brojne netaknute plaže, a ovo ostrvo posetiocima pruža priliku da posmatraju kornjače i uživaju u ronjenu.

Zelenortskaostrva, inače arhipelag od 10 vulkanskih ostrva, poznata su i pod imenom Cabo Verde, a moto lokalnog stanovništva je "No Stress".

A ako se odlučite na put u Afriku, red je da budete upoznati i sa njihovim fudbalom.

Nije "crvena furija" ušla nonšalantno, ali su "plave ajkule" igrale bunker 90 minuta i sudbinu stavile u ruke golmana. Za 40-godišnjeg Vozinju nije bilo šuta koji nije mogao da zaustavi i spasi i sebe i saigrače. 27 udarca prema golu, od koji sedam u okvir gola Špancima nisu bili dovoljni.

Nakon meča, heroj afričke selekcije, Žozimar Žoze Evora Dijaš ili ukratko Vozinja, otkrio je kako je dobio nadimak, koji u slobodnom prevodu znači glas.

"Nadimak sam dobio zbog bake i deke. Nikada nisam živio sa roditeljima. Kada sam se rodio, otac je bio na služenju vojnog roka, a majka je morala mnogo da radi kako bi obezbijedila egzistenciju, pa sam odrastao uz baku i deku", rekao je za sajt FIFA.

U drugom kolu se Zelenortska Ostrva sastaju sa Urugvajem u ponedjeljak tačno u ponoć po našem vremena, a potom slijedi okršaj sa Saudijskom Arabijom naredne subote.