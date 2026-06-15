"Pasta duplo skuplja nego u Italiji, a kokteli 17 evra": Turisti ogorčeni paprenim cijenama u Hrvatskoj

Jedan turista izazvao je brojne reakcije nakon što je Hrvatsku ocijenio kao najskuplju destinaciju na svom putovanju kroz južnu Evropu, ističući da su ga posebno iznenadile visoke cijene hrane i pića.

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Na Redditu se pojavila objava jednog turiste koji se požalio na cijene u Hrvatskoj i poručio da nakon ovog putovanja ne planira da se vrati. Hrvatsku je, kako navodi, posjetio nakon nekoliko nedjelja provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, ali utisak koji je ponio nije bio nimalo pozitivan.

"Cijene hrane, pića i smještaja su nevjerovatne. Zaista pretjerane. I to za hranu koja je bila dobra, ali bi bez problema zauzela tek peto mjesto iza ostale četiri zemlje. Tanjir paste platili smo duplo više nego u Italiji, a nije bio ni približno toliko dobar. Cijene koktela su sulude i često prelaze 17 evra. Čaša kućnog crnog vina uz večeru? Devet, a ponekad i deset evra za malu čašu", naveo je nezadovoljni turista i dodao:

"Jednostavno mi nije jasno. Hrvatska je lijepa zemlja, ali njeni najveći aduti nisu ni hrana ni plaže, jer druge evropske zemlje imaju mnogo bolje i jedno i drugo. Ljudi su zaista divni. Djeluje mi i da je njima svega dosta. Jedna osoba nam je čak rekla da je i ministar turizma kritikovao ugostitelje i hotelijere zbog preterivanja sa cijenama", objasnio je.

Naglasio je da iako su cijene svuda visoke, ipak Dubrovnik odnosi pobjedu kao najskuplje mjesto.

"Cijene u Splitu ili na Korčuli čine da Firenca djeluje povoljno, a Dubrovnik bi postidio čak i Cirih“, napisao je turista.

Ne slažu se svi

Kada se povede priča o cijenama u Hrvatskoj, često se može čuti mišljenje da je ta zemlja zaista skupa destinacija. Ipak, ova rasprava krenula je u nešto drugačijem smjeru. Iako je objava prikupila više od 1.500 pozitivnih glasova, mnogi korisnici u komentarima pokušali su da objasne zašto su cijene tako visoke.

"Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Evropi, a možda i najvišu među zemljama sa razvijenim turizmom. Uvođenje evra dodatno je pogoršalo problem inflacije", napisao je jedan korisnik.

"To nije izgovor. Cijene koje su više nego u Švajcarskoj ne mogu se objasniti samo inflacijom", odgovorio je drugi

"Kriva je Igra prestola", našalio se jedan korisnik, aludirajući na popularnu seriju koja je snimana u Dubrovniku.

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da Hrvatska uopšte nije preskupa, već da pojedini turisti posjećuju mjesta koja su isključivo usmjerena na strane goste, pa su zbog toga i cijene više.

"Bio sam u Hrvatskoj ovog proljeća i zvuči mi kao da ste završili na lokacijama namijenjenim turistima", napisao je jedan korisnik.

"I meni tako djeluje. Nije najjeftinija zemlja koju smo posjetili, ali bili smo tamo u aprilu i sve je bilo sasvim pristupačno", dodao je drugi.

„Vratio sam se juče i iznenadilo me je što cijene nisu bile toliko visoke koliko sam očekivao. Odlagao sam put u Hrvatsku jer sam mislio da je preskupa, a na kraju sam se zaljubio u zemlju", zaključio je još jedan turista.

(Citymagazine/MONDO)