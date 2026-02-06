Ovo mjesto u komšiluku je izdominiralo nad 200 drugih u Evropi: Nadmašilo Sen Trope, Portofino i Kapri

Šarmantni gradić na jugu Hrvatske osvojio je prestižnu titulu zahvaljujući savršenoj kombinaciji venecijanske arhitekture, čistog mora, kulturnih znamenitosti i mirnog mediteranskog ambijenta. Cavtat je sada destinacija koju ne smijete da propustite ovog ljeta.

Izvor: Shutterstock/trabantos

Cavtat, šarmantni primorski gradić u Konavlima na jugu Hrvatske, ponovo privlači pažnju turističkog svijeta, a ove godine proglašen je najljepšim obalnim mjestom u Evropi.

Titulu mu je dodijelila organizacija European Best Destinations, a vest je objavio magazin Forbes.

Među više od 200 evropskih destinacija, Cavtat se izdvojio kombinacijom prirodnih ljepota, bogate kulture i autentičnog mediteranskog ambijenta.

Posebna vrijednost Cavtata je harmonija između istorije i prirode.

Grad odiše venecijanskom arhitekturom, starim gradskim jezgrima i šetalištima uz more, idealnim za miran odmor daleko od gužvi.

Ovo mjesto posebno je pogodno za putnike koji traže kombinaciju mira, kvaliteta i autentičnosti.

Kulturne znamenitosti dodatno ističu značaj Cavtata.

Tu su Kuća Vlaha Bukovca, rodna kuća poznatog slikara, i Mauzolej porodice Račić, djelo vajara Ivana Meštrovića. Pored kulturnih sadržaja, Cavtat nudi i prirodne ljepote: čisto Jadransko more, uređene plaže, poluostrva Rat i Sustjepan, kao i brojne pješačke staze i vidikovce.

Ovim priznanjem Cavtat se našao ispred poznatih destinacija poput Kaprija, Sen Tropea i Portofina, potvrđujući trend da moderni putnici biraju manja, autentična mesta sa lokalnim identitetom i mirnijim tempom.

Titula jača međunarodni turistički ugled Cavtata i potvrđuje da Jadran i dalje nudi destinacije koje kombinuju kulturu, prirodu i autentičnost na vrhunskom nivou.

(tumagazin.rs)