Još jedno čudo Zelenortskih Ostrva na Svjetskom prvenstvu: Bijelsin Urugvaj pred eliminacijom

Urugvaj kiksnuo protiv hrabrog debitanta, napravivši dvije kobne greške. Tim sa samopouzdanjem kakvo imaju Zelenortska Ostrva to kažnjava.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Urugvaj - Zelenortska Ostrva 2:2 (2:1), u 2. kolu Svjetskog prvenstva. Poslije remija protiv Španije, Zelenortska Ostrva osvojila su još jedan istorijski bod, kaznivši dva ogromna kiksa Južnoamerikanaca, kakve ozbiljan tim na Mundijalu ne pravi.

Kod prvog gola autsajdera, urugvajski golman Fernando Muslera (40) potpuno je potcijenio sa saigračima Kevina Pinu i njegov snažan udarac. Fudbaler Zelenortskih Ostrva namjestio se na šut sa oko 30 metara iz "slobodnjaka" i šutirao snažno, između samo dvojice igrača u živom zidu - i to razdvojenih.

Kada je Muslera vidio šta se događa, bilo je prekasno da reaguje. A, to je bila manja greška koju je napravio prošle noći u Majamiju:

Kevin Pina gol na Zelenortska Ostrva Urugvaj Izvor: YouTube/TV Arena sport

Urugvaj je poslije ovog gola "dodao gas" i do poluvremena preokrenuo golovima Maksimilijana Arauha u 44. minutu i Agustina Kanobija u 45+6, ali onda je baš počastio protivnika.

Igrao se 61. minut kada je Muslera istrčao daleko od gola i greškom omogućio Zelenortskim Ostrvima šansu da izjednače - i iskoristila su je. Stijrelac je bio Helio Varela, u situaciji kakvu ozbiljan tim sebi ne dopušta na Svjetskom prvenstvu - pogledajte.

Urugvaj Zelenortska Ostrva kiks Fernanda Muslere Izvor: YouTube/TV Arena sport

Urugvaj je tako ispustio prednost i pobjedu, što poslije kiksa protiv Saudijske Arabije dovodi Južnoamerikance nadomak eliminacije sa Svjetskog prvenstva. Poslije dva kola, Španija je prva na čelu tabele sa četiri boda, Urugvaj i Zelenortska Ostrva imaju po dva boda, a Saudijska Arabija bod. U posljednjem kolu u subotu usred noći od 2 sata po našem vremenu igraće Španija i Urugvaj u Zapopanu u Meksiku i Saudijska Arabija i Zelenortska Ostrva u Hjustonu u Teksasu.

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